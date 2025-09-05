Obavijesti

CIJENA JE 'PRAVA SITNICA'

Jedni ih sanjaju, a drugi ih ne bi obuli niti za maskenbal! Vrećo pokazao neobične balerinke

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
7
Foto: Pixsell/Instagram

Božo Vrećo ponovno je privukao pažnju svojim osebujnim stilom. Pokazao je kultne Maison Margiela Tabi balerinke s pripadajućim čarapama

Čekanje vlaka može biti dosadno, osim ako se zatekneš u obući koja okrene sve poglede. Tako je ispalo kod glazbenika Bože Vreće, koji je pokazao svoj modni ulov, kultne Maison Margiela Tabi balerinke.

s albuma 'Sevdahology' Božo Vrećo objavio svoju novu autorsku pjesmu 'Sevdalino'
Božo Vrećo objavio svoju novu autorsku pjesmu 'Sevdalino'

Model s razdvojenim prstima već godinama izaziva podijeljene reakcije, ili ih voliš ili ih ne možeš smisliti. Božo ih je, naravno, nosio na svoj način, uz pripadajuće Tabi čarape koje prate formu cipele.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

A cijena? Ništa skromno, za jedan par balerinki treba izdvojiti i do 840 eura. Njegovi pratitelji, pak, nisu krili oduševljenje kad je s njima ponosno podijelio nekoliko kadrova na društvenim mrežama. Jedni su pisali da jedva čekaju svoj par, drugi su se pohvalili kako ih već imaju nekoliko, dok su se komentari poput 'šunjalice topp' i hrpa srca samo nizali ispod objave.

Foto: farfetch.com

Njegov jedinstveni stil često potakne rasprave, ali na njih se ne obazire.

- Oni koji dižu obrve na ono hrabro, drugačije, odvažno, oslobođeno, dualno, umjetničko ništa od odabranog nemaju i ne posjeduju pa se ne bavim tom i takvom strukturizacijom ličnosti. Bezdušnost je najveća kazna za takve ljude jer su to samo ljušture koje hodaju, prazne iznutra i izvana. Molim se za njih, to, dakako, mogu. Ni modni stilovi ne postoje, postoji samo sloboda koja progovara i oblikuje, razigranost djeteta u nama da spaja sve jer sve je spojivo i moguće, dok nasuprot tome postoji krutost i ograničenost koja formira tzv. stilove kako bi se ljudi opet dijelili i pripadali skupinama umjesto da pronalaze i pripadaju sebi, svojoj iskonskoj prirodi stvaranja i moći preobrazbe. Čovjek je poput kameleona samo ako to sebi dopusti i prihvati da sve može - rekao je glazbenik ranije za Večernji list.

Božo Vrećo oduševio publiku u prepunoj MTS dvorani u Beogradu
Foto: Milan Maricic

