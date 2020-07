Po\u017ealila se kako korona virus nije ni pribli\u017eno nalik obi\u010dnoj prehladi ili gripi.

-\u00a0Potpuno sam izgubila osjet okusa i mirisa. Do sada mi se povratilo samo 30 posto njuha. Jo\u0161 uvijek imam vrtoglavice, za\u010depljene sinuse, bolove u trbuhu, temperaturu, ka\u0161ljem, povra\u0107am i jako sam umorna - dodala je glumica i opisala svoje simptome.\u00a0

-\u00a0Nasre\u0107u, nisam umrla, ali drugi ljudi umiru i zato nosite maske jer se to mo\u017ee dogoditi svakome.

Anna Camp ina\u010de je poznata po ulozi\u00a0Sarah Newlin u vampirskoj drami HBO 'True Blood' i Aubrey Posen u seriji 'Pitch Perfect'. Imala je ponavljaju\u0107e uloge u televizijskim serijama 'Ludi mu\u0161karci', 'Dobra supruga' i 'Projekt The Mindy'.

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

'Jednom nisam imala masku i zarazila sam se korona virusom'

Izgubila sam osjet okusa i mirisa. Do sada mi se povratilo samo 30 posto njuha. Još uvijek imam vrtoglavice, začepljene sinuse, bolove u trbuhu, temperaturu, kašljem, povraćam i jako sam umorna, napisala je Anna

<p>Glumica <strong>Anna Camp</strong> (37), najpoznatija po ulozi u filmu 'Na putu do zvijezda', progovorila je o svojoj 'borbi' s korona virusom kako bi potaknula druge da nose zaštitne maske i spriječe širenje zaraze.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Oglasila se na Instagramu. Tvrdi kako se zarazila nakon što samo jednom nije stavila masku.</p><p>- Iako sam sada negativna, tri tjedna sam bila jako bolesna i još uvijek imam neke simptome. Uvijek sam nosila masku i koristila dezinfekcijska sredstva, ali taj jedan put nisam i zarazila sam se - napisala je Anna. </p><p>Požalila se kako korona virus nije ni približno nalik običnoj prehladi ili gripi.</p><p>- Potpuno sam izgubila osjet okusa i mirisa. Do sada mi se povratilo samo 30 posto njuha. Još uvijek imam vrtoglavice, začepljene sinuse, bolove u trbuhu, temperaturu, kašljem, povraćam i jako sam umorna - dodala je glumica i opisala svoje simptome. </p><p>- Nasreću, nisam umrla, ali drugi ljudi umiru i zato nosite maske jer se to može dogoditi svakome.</p><p>Anna Camp inače je poznata po ulozi <strong>Sarah Newlin</strong> u vampirskoj drami HBO 'True Blood' i <strong>Aubrey Posen</strong> u seriji 'Pitch Perfect'. Imala je ponavljajuće uloge u televizijskim serijama 'Ludi muškarci', 'Dobra supruga' i 'Projekt The Mindy'.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>