Snimila je dokumentarni film o ženama koje govore o nepravdi u doba korona virusa i potresa

<p>Kroz povijest se pokazuje da su žene izložene u krizi, da su stup jer su nesebične. Zbog toga sam snimila film ‘Žene to mogu’, zaslužile su priznanje, rekla nam je <strong>Danijela Stanojević</strong>. Ona je scenaristica, redateljica i snimateljica filma koji je sniman od 24. travnja do 10. svibnja. Kroz priču Jasminke Sabol Mužinić, profesorice psihologije, Gordane Orsag Pasanec, aktivistice i Sanje Bachrach Krištofić, umjetnice, govori o izolaciji i karanteni zbog korone te potresu koji je 22. ožujka pogodio Zagreb.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Željela sam imati i više sugovornica, no nekima je pričati o tome pred kamerama bilo previše, za njih je to bio preveliki stres. Ljudi se još nisu oporavili, neizvjesnost zbog posla, a onda i taj potres, koji je mnogima u centru grada promijenio život. Razgovarajući s prijateljicama došla sam na ideju da to sve prenesem na film. To je i povijesni dokument, ostat će zapisana ta svjedočanstva kako nam je bilo - kaže Stanojević.</p><p>U filmu otkriva kako je profesorica psihologije Jasminka Sabol Mućinić prekinula svoje bolovanje kako bi pomagala ljudima. Među njima je najviše medicinskog osoblja.</p><p>- Snimila je i serijal o psihološkoj pomoći. Ljudi joj se i dalje javljaju, sve više, teško se nositi s pritiskom korone - objašnjava nam Stanojević.</p><p>Gordana Orsag Pasanec je aktivistica koja govori o svojem angažmanu u poznim godinama, gdje je odlučila da će svoje vrijeme posvetiti borbi za grad.</p><p>- Njezin aktivizam je politički angažiram te razotkriva novinarima i medijima sve devijacije vladavine gradonačelnika Milana Bandića. Ona je potpuno nekorumpirana, angažirana je i oko regrutacije novih članova u borbi kako bi svi građani imali jednaka prava - opisuju protagonisticu filma.</p><p>Sanja Bachrach Kristofić je umjetnica koja govori o svojem strahu za egzistencijom i koja je žrtva potresa s obzirom na to da joj je kuću potres porušio. Ona se u potpunosti angažirala i oko promjene zakona za umjetnike. Također je otkrila sve nepravilnosti te prokazala nevoljkost Grada i gradskih službi oko pomoći građanima.</p><p>- Angažirana je i oko Zakona o autorskim pravima i pomoći umjetnicima, što je sve nekako prolazilo mimo korone i potresa - kaže Stanojević i zahvaljuje na pomoći oko realizacije filma Radi Borić te organizaciji One Bilion Rising. Snimatelj i montažer je Ivan Stjepan Lucić. </p>