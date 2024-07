Jeff Bezos i zaručnica uživali u šetnji 'kampom za milijardere'

Osnivač Amazona Jeff Bezos (60) i njegova zaručnica Lauren Sanchez (54) privlačili su poglede šetajući Allen & Co. Sun Valley konferencijom, koji mnogi često zovu i 'ljetnim kampom za milijardere'.

Za popodnevnu šetnju lijepa Lauren izabrala je suknju brenda Chanel od kašmira, koju je iskombinirala s kardiganom i smeđim topom, piše Page Six. Outfit je upotpunila s bijelim tenisicama, sunčanim naočalima, a u ruci je nosila ružičastu torbicu brenda Louis Vuitton.

The annual Allen and Co. Sun Valley Media and Technology Conference in Sun Valley, Idaho | Foto: Brendan McDermid

Multimilijarder odjenuo je crnu majicu kratkih rukava i prsluk, a sve to iskombinirao je sa sivim hlačama.

Par se nije odvajao jedno od drugog, a razmjenjivali su nježne poglede.

Naime, u idućih nekoliko dana, Bezos i njegova zaručnica će se pridružiti desecima drugih izvršnih direktora, investitora, političara i poslovnih lidera kako bi uživali u prirodi te razgovarali o poslu i radili na stvaranju partnerstava.