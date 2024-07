Ups! Bezosovoj zaručnici vjetar podigao haljinu i otkrio joj guzu

Osnivač Amazona Jeff Bezos (60) i Lauren Sanchez (54) uživali su na odmoru u Grčkoj. Fotografi su snimili nezgodan trenutak atraktivne crnke na aerodromu. Naime, Lauren je nosila žutu haljinu jednog talijanskog brenda, a dok je par šetao iznenada je zapuhao vjetar. Njena se haljina podignula na stražnjem dijelu te otkrila dio njezine stražnjice.

Multimilijarder trudio se spuštati haljinu svoje zaručnice, no čini se bezuspješno. Vjetar je puhnuo i otkrio njezine atribute.

Osim lepršave haljine, Sanchez je nosila staklene cipelice žute boje.

Inače, slavni par bio je poseban gost na modnoj reviji na Sardiniji u Italiji, a sin Sanchez je prošetao modnom pistom prošetao kao jedan od vodećih manekena. Ponosna majka ga je pratila iz prvog reda.

