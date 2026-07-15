Jelavić za 24sata o sporu zbog pjesme u Brešanovom filmu: 'Na krivog su se oni namjerili...'

Ovo već traje 30 godina. Bio sam jako strpljiv svih ovih godina, a oni su pokušavali to riješiti na neke prijevare, ali na krivoga su se namjerili. Neću se predati. Uzeli su najveći hrvatski hit, rekao nam je splitski kantautor Matko Jelavić.

Tri desetljeća nakon premijere filma 'Kako je počeo rat na mom otoku', spor oko njegove pjesme 'Majko stara' ponovno je došao u središte pozornosti. Film redatelja Vinka Brešana u srijedu se vraća u pulsku Arenu, ali upravo bi ta obljetnica mogla biti i posljednja pred publikom.

- Ova projekcija u Areni možda će biti posljednja javna projekcija filma ‘Kako je počeo rat na mom otoku’. Naime, HRT, koji je producent filma, nije riješio autorska prava za pjesmu koja se izvodi u filmu i autor pjesme zabranio je prikazivanje. To je Matko Jelavić, on je specijalnu dozvolu dao za ovu projekciju, ali onaj tko dođe u Arenu će vjerojatno biti posljednja publika koja će legalno vidjeti ovaj film - rekao je nedavno Brešan.

Zagreb: Redatelj Vinko Brešan | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Jelavić je početkom srpnja za Slobodnu Dalmaciju detaljnije iznio svoju stranu priče i odbacio tvrdnje da je tražio 15.000 eura za svako emitiranje filma.

- Uzeli su bez pitanja pjesmu. Nemaju ugovor sa mnom. Ne radi se o meni, nego o pravilima koja vrijede otkad smo ušli u Europsku uniju. Nemaju regulirana prava i zato film ne mogu emitirati - rekao je kantautor.

Tvrdio je i kako godinama nije ni znao da će ulazak Hrvatske u Europsku uniju dodatno zakomplicirati cijelu situaciju.

- Nisam imao pojma da će se to dogoditi. Tek nekoliko godina nakon ulaska u Europsku uniju oni su mi se ponovno počeli javljati i predlagati da se nagodimo. Međutim, opet je sve bilo isto, isto muljanje. Na kraju sam im rekao da me više zbog toga ne zovu - izjavio je Matko.

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Posebno je odbacio tvrdnje da je od HRT-a tražio naknadu za svako buduće emitiranje filma. Objasnio je da su ga predstavnici HRT-a u jednom trenutku pitali kolika bi bila cijena za trajno rješavanje problema.

- Pitali su me kolika bi bila cijena da se film jednom zauvijek 'otkoči' i da ga mogu neograničeno emitirati. Dao sam im jednu ukupnu ponudu, ali njima je i to bilo previše. Uvijek im je nešto bilo puno - rekao je Jelavić.

Pritom nije htio otkriti o kojem je iznosu riječ.

Unatoč dugogodišnjem sporu, rekao je da nema ništa protiv prikazivanja filma kad postoji korektan odnos. Pulskom filmskom festivalu besplatno je dopustio korištenje pjesme, a isto je ranije učinio i za festival u Tivtu u Crnoj Gori.

- Pulskom filmskom festivalu besplatno sam dao dopuštenje da koriste pjesmu 'Majko stara'. Isto sam besplatno dopustio i festivalu u Tivtu u Crnoj Gori. Dakle, kad postoji normalan odnos, meni to nije problem - poručio je Jelavić.

Mnogi poznati izvo?a?i nastupili na završnoj ve?eri CMC Festivala u Vodicama | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na pitanje znači li to da HRT danas ne može emitirati film bez njegova pristanka, odgovorio je oprezno.

- Tako stoje stvari, koliko ja znam. HRT je vlasnik filma. Ja nikad nisam dobio nikakav službeni dokument, sve se svodi na nekakva javljanja, pregovore i žicanje. Tako više ne ide - zaključio je Matko Jelavić.

Film 'Kako je počeo rat na mom otoku' bit će prikazan na zatvaranju 73. Pulskog filmskog festivala. Prvi će put biti prikazana restaurirana kopija, a publiku će pozdraviti i članovi filmske ekipe. “Kako je počeo rat na mom otoku” Brešanov je dugometražni prvijenac iz 1996. godine.

Radnja prati Blaža Gajskog, koji početkom 1991. dolazi na mali jadranski otok kako bi sina izvukao iz vojarne JNA. Lokalna vlast opkolila je vojarnu, a mještani ispred nje organiziraju priredbu s pjesmama i recitacijama kako bi majora Aleksu nagovorili da se preda s vojnicima. Film je 1996. u Puli osvojio Veliku zlatnu arenu za režiju, Zlatne arene za sporednu žensku ulogu Matije Prskalo i kostimografiju Vande Ninić te nagradu publike Zlatna vrata Pule. U kinima ga je pogledalo više od 338.000 ljudi, a gotovo tri desetljeća bio je najgledaniji hrvatski film nakon osamostaljenja.