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NA FESTIVALU U PULI

Vinko Brešan: Ovo bi mogla biti zadnja projekcija filma 'Kako je počeo rat na mom otoku'

Piše Maša Mai Čigir,
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Vinko Brešan: Ovo bi mogla biti zadnja projekcija filma 'Kako je počeo rat na mom otoku'
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Anja Šovagović Despot u društvu prijatelja i kolega proslavila 40. godišnjicu umjetničkog rada | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Vinko Brešan rekao je kako će film 'Kako je počeo rat na mom otoku' vrlo vjerojatno imati svoju zadnju projekciju na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu

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Poslije točno 30 godina od svjetske premijere na Pulskom filmskom festivalu, film Vinka Brešana 'Kako je počeo rat na mom otoku', ove godine mogao bi imati svoje posljednje prikazivanje i to baš na istome festivalu gdje je premijerno i prikazan.

Naime, Brešan je u izjavi za Pula Film Festival rekao kako je zbog neriješenih autorskih prava za pjesmu koja se izvodi u filmu autor pjesme, Matko Jelavić, zabranio prikazivanje.

- Ova projekcija u Areni, koja će biti u četvrtak, 15. srpnja, će možda biti posljednja javna projekcija filma 'Kako je počeo rat na mom otoku'. Naime, HRT, koji je producent filma, nije riješio autorska prava za pjesmu koja se izvodi u filmu i autor pjesme je zabranio prikazivanje. To je Matko Jelavić, on je specijalnu dozvolu dao za ovu projekciju, ali onaj tko dođe u Arenu će vjerojatno biti posljednja publika koja će legalno vidjeti ovaj film - rekao je redatelj.

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Inače, ovaj kultni film je 1996. osvoji čak tri nagrade 'Zlatna arena' i to za kostimografiju, žensku sporednu ulogu te Veliku zlatnu arenu koja je glavna nagrada na festivalu. Film je sve do veljače ove godine držao titulu najgledanijeg hrvatskog filma kada ga je pretekla komedija 'Svadba'. 

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