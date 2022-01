U podužoj objavi na Instagramu Jelena Dokić (38) je izrazila svoje osjećaje o prekidu sa Tinom Bikićem te je zamolila pratitelje da poštuju njezinu privatnost i ne pišu negativne komentare.

-Puno se priča i nagađa oko moje posljednje objave pa ću se pozabaviti situacijom. Nakon skoro 19 godina zajedno, Tin i ja smo odlučili otići svojim putem. Ponekad se takve stvari događaju, ljudi se razdvoje i tako je najbolje. Molim vas da se suzdržite od negativnih komentara o nama i naših 18 i pol godina zajedno, a posebno molim one koji žele davati gadne komentare na temelju nacionalnosti i vjere da to ne čine – započela je tenisačica koja je zatim nastavila

- Ovo nema nikakve veze s tim i nikad nije imalo. Negativni komentari nikome ne pomažu, a posebno meni pa vas molim da imate poštovanja i budete ljubazni. Lagala bih kad bih rekla da mi je dobro, ali ću dati sve od sebe da izliječim, oporavim i procesuiram ovu bol i traumu, a ako ništa drugo, umrijet ću pokušavajući- napisala je Jelena

- Dala sam ovoj vezi cijelu sebe, srce i dušu i toliko sam se borila do kraja, ali ovaj put to nije bilo dovoljno. Nadam se da me još uvijek negdje čeka sreća i ljubav. Ovo je teško, boli me, izgubljena sam i trenutno samo mogu ujutro ustati iz kreveta i staviti jednu nogu ispred druge – iskreno je priznala tenisačica svoje osjećaje

- Morat ću ponovno naučiti hodati prije nego krenem trčati kada su u pitanju ljubav i sreća, ali u ovom procesu ozdravljena ću dati sve od sebe. Ja sam borac i borit ću se do kraja. Moja snaga i volja da idem dalje i živim opet će biti na kušnji. Ali sam to radila prije i nadam se da ću moći ponoviti- napisala je Jelena.

- Poštujte moju privatnost u ovom trenutku, za sada više neću komentirati. Tinu želim sve najbolje i nadam se da će pronaći ono što traži. Najbližim ljudima hvala na podršci i svim telefonskim pozivima u svako doba dana i noći. Vaša dobrota mi sve znači i znate na koga mislim- zatim je nastavila svoju misao

- I svim mojim obožavateljima hvala na podršci tijekom posljednjih nekoliko tjedana. Nemam snage odgovoriti, ali znajte da čitam svaku vašu poruku i jako ih cijenim. Vaša podrška me potiče da se ne predam, posebno u teškim trenucima. Volim vas i vratit ću se, nadam se jača nego ikad. Hvala vam- rekla je za kraj Jelena.