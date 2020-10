Jelena iskreno o posvojenju sinova: 'Plakala sam i vrištala, sada želim još jednu djevojčicu'

Jelena i njezin suprug prije pet godina zatražili su posvojenje za djecu. Ta je procedura trajala, a naposljetku je rekla kako odustaje od posvojenja. No tada je zazvonio telefon i pružila im se prilika

<p>Simpatična<strong> Jelena</strong> ovotjedna je natjecateljica 'Večere za 5 na selu'. Goste je dočekala u apartmanima u Šilu, a svojom večerom oduševila je ostale kandidate. Sedam je godina u sretnom braku, a prije nešto manje od godine dana postala je mama dvaju dječaka. No nije sve bilo tako jednostavno.</p><p>Jelena i suprug niz su godina pokušavali posvojiti dijete, a onda im je naposljetku uspjelo. </p><p>- Prije pet godina smo zatražili posvojenje za djecu. Procedura koja je, tko to ne zna teško je opisati... Mučili smo se, školovali smo se kako se djeca odgajaju, završili smo sve te - psihologe, psihijatre, sve smo to prošli da na kraju od toga skoro nije bilo ništa. Nakon tih nepunih pet godina sam ja rekla: 'Sad je dosta, više ih ne želim' jer sam postala i starija - ispričala je Jelena za <a href="https://www.rtl.hr/tv/vecera-za-5-na-selu/novosti/3913622/jelena-otvoreno-o-posvojenju-sinova-nakon-pet-godina-smo-gotovo-odustali-a-onda-mi-je-cudom-zazvonio-telefon/" target="_blank">RTL.hr</a>.</p><p>No kada je nakon svih napora odustala, zazvonio joj je telefon. Ona i suprug dobili su pola sata da razmisle žele li posvojiti djecu. Nakon pola sata ponovno je uslijedio poziv. </p><p>- Dvadeset minuta sam plakala pa smo imali deset minuta da razmislimo. U početku smo se suprug i ja samo pet minuta gledali i imali smo pet minuta da odlučimo i stvarno su zvali nakon pola sata i mi smo pristali. Tri dana kasnije smo se morali naći na prvoj komisiji, a mjesec i pol kasnije su došli doma - rekla je Jelena. </p><p>Danas je sretna što je mogla posvojiti dvojicu dječaka, no na tome ne želi stati. Želi još jednu djevojčicu.</p><p>- Ostala je jedna tamo koja mi ne izlazi iz glave - zaključila je.</p>