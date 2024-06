Jelena Karleuša izašla na izbore u Srbiji: Glasala je u haljini na trobojnicu, nije nosila grudnjak

Srpska pjevačica Jelena Karleuša izašla je na lokalne izbore u nedjelju. Na izborno mjesto, u Školi za dizajn u Beogradu, dovezla se u Mercedesu, a privukla je pozornost i svojim modnim odabirom. Za obavljanje svoje građanske dužnosti, pjevačica je odjenula bijelu haljinu koja je imala i dodatak sa stražnje strane, tako da je, dok je hodala, izgledala kao da je obukla trobojnicu.

Beograd: Jelena Karleuša glasala je na biračkom mjestu u Školi za dizajn | Foto: antonio ahel

Osim toga, mnogi su primijetili i kako joj se ocrtavaju bradavice, odnosno da vjerojatno nije obukla grudnjak ispod haljine. Kombinaciju je uparila s bijelim štiklama, torbicom i bijelim šeširom te sunčanim naočalama.

Haljinu je dizajnirala Marija Marković, koja se kreacijom pohvalila na Instagramu i napisala: 'Haljina po mjeri za moju dragu prijateljicu'.

Kombinaciju je podijelila i sama pjevačica na društvenim mrežama, no neki su primijetili kako sliči na još jednu poznatu haljinu.

- Inspiracija je bila Cate Blanchett u Cannesu ove godine - jedan je od komentara na kreaciju. Popularna holivudska glumica prije nekoliko je dana prošetala crvenim tepihom u haljini koja je naizgled bila zanimljiva crna haljina.

Međutim, kako se micala, tako se vidjelo da je jedan unutarnji dio haljine zelene boje, dok je stražnji, bio svjetlocrvene boje te je cijela kreacija podsjećala na zastavu Palestine. Glumica nije potvrdila da je njezina odjevna kombinacija bila podrška Palestini, no time je svakako zaintrigirala javnost.

The 77th Cannes Film Festival - Screening of the film "The Apprentice" in competition - Red Carpet Arrivals | Foto: Clodagh Kilcoyne

Podsjetimo, u Srbiji se danas održavaju lokalni izbori u Beogradu i još 66 gradova i općina te 23 gradske općine. Na njima ne sudjeluje značajan dio oporbe, čiji je argument da vlast nije osigurala ravnopravne uvjete za fer izbore.

Lokalni izbori u Beogradu slijede nakon što vladajuća Srpska napredna stranka nije uspjela formirati odborničku većinu u gradskoj skupštini poslije izbora 17. prosinca prošle godine za koje oporba tvrdi da su pokradeni izbornim inženjeringom, migracijom birača i nizom zlouporaba, koje su konstatirali i međunarodni promatrači.