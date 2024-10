Jelena Karleuša ozlijedila se na koncertu: 'Sva sam bila krvava'

Srpska pjevačica Jelena Karleuša (45) proteklog vikenda je održala koncert u Skoplju, čime je započela svoju regionalnu turneju 'Alpha i Omega'. Tijekom koncerta u areni 'Jane Sandanski' promijenila je nekoliko modnih kombinacija, plesala i pjevala, a nakon showa otkrila da se ozlijedila.

Jelena je zadobila ozljedu glave radi čega ju je njezin tim morao odvesti iz arene.

- Vidjela sam da je jedan kostim eksplodirao na meni! Osjetila sam da je nešto puklo na meni, ali sam to ignorirala i molila se da to nitko nije primijetio. Zapravo, sve se vidi i sve se to događa, to je live show. Pucaju kostimi, štikle, čarape... Toliko sam bila umorna nakon koncerta, da su me doslovno iznijeli vani - rekla je pjevačica, piše Republika.rs.

Foto: Radule Perisic

- Imali smo problem sa šljemom koji se urezao u čelo, ali nije tu u pitanju samo šljem. U jednom dijelu koncerta nosim preteški dio kostima zbog kojeg sam danas sva u modricama oko vrata i po ramenima. Uvijek poludim što poslije svakog koncerta napravim od sebe na invalida! Taj šljem koji sam nosila mi je potpuno raskrvario glavu, sva sam bila krvava... Pa, i oni kristali, to je sve jako oštro i sječe me, ali ja zapravo imam surovu samokontrolu i koncentraciju da sve to zanemarim i posvetim se publici - ispričala je.

Dodala je da je jedna od rijetkih koja uz pjevanje ima i elemente plesa, ulaganje u kostime, scenu...

- Ovo je samo mali pokazatelj ne nekakvog cirkusa, već dodatnog truda koji treba ići uz glazbu. Da, lijepo je stati i pjevati, ali malo tko može plesati. Uz sve to, da uloži u kostim, scenografiju, koreografiju, i da sve to radi kako bi se publika poslije jednog takvog koncerta osjetila ispoštovanom i kao da je bila na nekom svjetskom koncertu - objasnila je.

Foto: Borislav Zdrinja/ATA Images/PIXS