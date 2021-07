Pjevačica Jelena Karleuša (42) poznata je po golišavim fotkama na Instagramu na kojima pokazuje zavidnu figuru i dizajnerske krpice. Na zadnjoj fotki odjenula je mini plavi kupaći kostim, koji je zavezala na suprotnu stranu oko grudi i time prekrila samo najvažnije dijelove.

Uz plavi bikini iskombinirala je i maramu za glavu iste boje, a u kutu fotografije bio je i detalj koji je plavim nijansama zaokružio fotografiju.

Iako se fotkala u kombinaciji za plažu, po postojanom make-upu i namještenoj frizuri izgleda da se pjevačica nije okupala.

Jelenini obožavatelji jedva čekaju svaku njezinu novu objavu, a ona ih nikada ne razočara:

- Da ulovim zlatnu ribicu, sve tri želje bih na tebe potrošio - napisao joj je jedan od fanova.

Iako često ponosno dijeli golišave fotografije, u intervjuu za srpski Kurir priznala kako ipak na svom tijelu želi napraviti neke promjene:

- Moja životna želja je operirati nos. Plašim se greške jer je on nasred lica. Ono što ću sigurno uraditi u narednom periodu, to su opet grudi. Velike grudi nisu sada toliko in i mislim da ću ih smanjiti. Ono što meni uvijek smeta je višak kože, kilograma, celulit, bore - rekla je.