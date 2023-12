Jelena Karleuša progovorila o braku s Duškom: 'To je samo formalnost, on mene ne voli...'

Srpska pjevačica Jelena Karleuša (48) za Informer je progovorila o svom braku s Duškom Tošićem (38), za koji se već neko vrijeme šuška da je gotov.

- Mi smo u braku, ja mislim da Duško mene ne voli, ali ja njega volim - rekla je Karleuša.

Foto: Antonio Ahel

Objasnila je da njihov brak više ne izgleda kao što je nekada.

- Mi smo u braku, ali je to samo brak pro forme. Ja prihvaćam ful svoju odgovornost, da sam ja kriva za sve. Krenuli smo svojim putevima, iako živimo u istoj kući. Najviše smo zbog djece pod istim krovom. Atina i Nika zaslužuju da su pored mame i tate. Duško je otac moje djece i za njega bih dala život. Primila bih metak za njega - otkrila je.

Foto: Instagram/Nevena Rendeli

Prisjetimo se, Karleuša je od 2008. u braku s bivšim nogometašem, a zajedno imaju kćeri Atinu (15) i Niku (14). Javnost je 2019. šokirao skandal kada su procurile poruke koje je pjevačica razmjenjivala s nogometašem Ognjenom Vranješom.

- Skinimo tu stigmu jednom zauvijek. Nikada neću izgovoriti njegovo ime jer on to ne zaslužuje. Sve je to bila moja 'online greška' i to sam skupo platio. Nikad to nisam krila, pa ni od Duška. Puno me koštalo nešto što i nije bila avantura - rekla je.