Jelena Perčin: Muž Momčilo je organizirao savršeno vjenčanje

Kotor smo izabrali kao mjesto vjenčanja jer nam je grad predivan i tu smo prije često dolazili. Sama svadba je bila baš kako smo suprug i ja zamišljali. Pomalo svečana, ali ne pretenciozna, i emotivna. Bio je to lijep, intiman obred na kojem su uz nas bili članovi naše uže obitelji, rekla je glumica Jelena Perčin (37) za Jutarnji list nakon što se u Crnoj Gori udala za Momčila Otaševića (27). Dodala je kako su se u crnogorskom kraju zadržali par dana, a sada se oboje vraćaju obvezama

Glumica s Otaševićem čeka bebu, i to curicu, što posebno veseli njezinu kćer Lotu (9) koju ima iz prvog braka sa zagrebačkim ugostiteljem Kristijanom Babićem (42).

Upravo je Momčilo, kako doznaje Jutarnji list, organizirao cijelu svadbu i dao sve od sebe da svečanost prođe kako su oboje zamišljali. Par se, nakon što su u Kotoru izmijenili zavjete, brodom zaputio na proslavu u konobu u Dobrotu, poznatom po čuvenoj njeguškoj hrani. Konoba se nalazi u prizemlju Palate Kamenarović, spomenika kulture na samoj obali Bokokotorskog zaljeva.

Glumica se udala u satenskoj zlatno zelenoj haljini bez naramenica, duljine do ispod koljena, s nabranim materijalom na području trbuha, što je skrivalo trudnički trbuščić. Haljinu su za nju kreirali hrvatski dizajneri brenda Nebo.

Haljinu je upotpunila srebrnim sandalama, a kosu je podigla u punđu. Njezin je vjenčani buketić bio od šarenih ruža. Momčilo je uz nju stajao u elegantnom svečanom tamnoplavom odijelu i bijeloj košulji.

Par se upoznao na snimanju serije Nove TV 'Zora dubrovačka', a ljubav je 'planula' tek na setu druge serije koju su zajedno snimali, za njih znakovitog naziva 'Kud puklo da puklo'.

- Ako bi mogla objasniti zašto sam se zaljubila u Momčila, rekla bi zbog njegovog nevjerojatnog karaktera On je toliko pozitivan, nema u njemu niti malo agresije a ja se s njim ni ne mogu posvađati. To je divno, čak i kad me iznervira njegova je vedrina tako zarazna da ne mogu ostati ljuta - rekla je Perčin o svom novom suprugu.

Momčilo je prijateljima priznao kako ga je Jelenina trudnoća potpuno promijenila, te kako ne može dočekati dan kada će u ruke uzeti svoju kćerkicu.