Jelena Radan: Pomiješali su me s Rozgom, bilo je simpatično

Zagrebačka kantautorica Jelena Radan gostovala je u emisiji 'Top Music Desk' na Top Radiju kod Gine Damjanović, gdje je kroz intiman i inspirativan razgovor otkrila brojne detalje iz svog umjetničkog i osobnog života.

- Mislim da mi je došao jedan vrlo, vrlo snažan period u kojem želim svoju autorsku glazbu staviti primarno u fokus - istaknula je Jelena, najavljujući nastavak rada na dugo očekivanom autorskom albumu.

- Radim na još četiri pjesme, a cilj mi je album završiti do kraja godine. O njemu govorim već godinama, već me je malo sram. Vrijeme je da ga konačno iznesem - priznaje.

Jelena, poznata po jedinstvenom glazbenom izrazu i interpretaciji portugalskog fada, dotaknula se i tog dijela svoje karijere.

- Fado sam prvi put pjevala početkom 2000-tih u Dioklecijanovim podrumima. Mislila sam da će to biti samo jedan koncert, ali ta ljubav traje već 20 godina. Fado nije samo portugalska glazba, to je glazba svijeta. Uvijek sam osjećala strahopoštovanje prema njemu, zato sam odlučila da ga izvodim isključivo uživo - ispričala je.

Otkrila je i da je rad na pjesmama na hrvatskom jeziku ponovno pokrenuo nešto novo u njoj: 'U zadnje vrijeme kao da mi hrvatski tekstovi dolaze brže. Upravo radimo novu pjesmu s Meri i Anitom iz grupe Meritas, i hrvatski tekst sam napisala doslovno u jednom dahu'.

Njezina višestrana umjetnička karijera obuhvaća i rad za djecu, glazbeni album, radionice i knjigu Zeda, Rejna Zum u Zemlji djece, objavljenu 2014.

- Taj dječji svijet mi je fascinantan. Da ne pjevam, vjerojatno bih samo pisala. Kad sam pisala knjigu, samo sam stajala ispred kompjutera i sve je izlazilo iz mene. Imam želju za nastavkom. Knjiga je prevedena na engleski, imam suradnju s agentima... Želja mi je da Spielberg jednog dana režira - kaže.

- Dok se nešto stvarno ne dogodi, cijela ta priča može zvučati pomalo naivno, ali ja i jesam naivna, i imam velike oči u smislu da vjerujem kako je sve moguće. To pokušavam prenijeti i na kćer Mašu, ne tako da se razočara kad nešto ne uspije, nego da uvijek pomisli: ‘Pa možda ipak jest moguće - dodala je.

Gini je ispričala i anegdotu koju dijeli sa suprugom Borisom Sekulićem, osječkim umjetnikom s kojim je 2014. dobila kćer.

- Kad smo se Boris i ja tek upoznali, rekli smo da ćemo nacrtati jednog drugo. On je nacrtao mene, a onda sam ja krenula crtati njega. Znaš onaj osjećaj kad jednostavno znaš da će nešto ispasti dobro. I stvarno je ispalo super. Nije to očekivao jer nikad nisam pohađala nikakve tečajeve, niti sam išla na akademiju kao on. Nedavno su nam bili gosti i ta dva portreta stoje i Boris je baš ispričao ovu priču. I moram biti realna, moje djelo je stvarno bolje - nasmijano je priznala.

S posebnom simpatijom prisjetila se i jedne simpatične zabune.

- Na najavi za moj koncert na Medvedgradu pisalo je 'Jelena Rozga na Medvedgradu', a uz to je stajala moja fotografija. U tekstu se govorilo o mom koncertu. I stvarno je došlo puno ljudi. Moje prvo pitanje publici bilo je: 'Oprostite, možete li mi samo reći tko je došao na Jelenu Rozgu, a tko zapravo na Jelenu Radan?' Nadam se da su svi na kraju shvatili da sam to ipak ja, ali moram priznati, situacija je bila vrlo simpatična - ispričala je.

Jelena Radan nastavlja graditi svoj jedinstveni umjetnički svijet koji povezuje glazbu, kazalište, književnost i osobnu emociju, a publika njezinu iskrenost i autentičnost prepoznaje i cijeni.

- Ne treba vam nijedna trač rubrika niti pozivnica za ulazak u moj stan, to se nikada neće dogoditi. Moja intima najsnažnije je prisutna upravo u mojoj glazbi i u mojim nastupima - zaključila je.