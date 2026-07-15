Jelena Rozga: Nisam razmišljala o svadbi, ali nikad ne bih promijenila svoje prezime

Ne bih nikad promijenila svoje prezime. Znaš koliko sam vezana za svoju obitelj, tako da prezime svoje ne bih dirala, ne zato što sam poznata, rekla je Jelena Rozga (48) za In magazin. Pjevačica je tako, pomalo iznenađena pitanjem, otkrila bi li u slučaju vjenčanja s Ivanom Huljićem zadržala svoje prezime.

Proteklog je vikenda nastupila na tvrđavi sv. Mihovila. Svaki hit pratila je njezina publika, koja je od prvih do posljednjih taktova pjevala s pjevačicom. U Šibeniku je ipak nije bodrio njezin dečko Ivan Huljić jer je otputovao u Madrid. I dok na pozornici pršti od energije, privatno je poprilično mirna.

- Ja sam na bini aktivna i sad zamisli da sam sutra po kući non stop takva, to nije normalno. Ja sam privatno vrlo mirna, volim biti doma, volim prošetati, volim pogledat neki dobar film, radim stvari koje rade svi normalni ljudi. Jedem ono što mi mama skuha, lipo punjene paprike, pire krumpir i juhicu, di ćeš lipše od toga - priznala je Rozga.

Split: Melodije jadrana, 30 godina karijere Jelene Rozge | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U estradnim krugovima omiljena je već gotovo tri desetljeća, a smatra da je za to zaslužan i njezin odnos prema drugim ljudima.

- Ne volim komentirat, ne volim se bavit tuđim životima, nisam takva, imam svoj život, imam puno svojih problema, tako da ne, zaista nema potrebe. Netko to ako voli neka radi, ja ne. Volim fer i pošteno u životu - zaključila je.