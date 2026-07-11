Zvjezdano ljeto ulazi u veliko finale: Od Opera u Šancu do velikog koncerta Jelene Rozge

Kako se približava završnica Zvjezdanog ljeta, Karlovac u idućih pet dana donosi niz programa koji spajaju glazbu, folklor, gastronomiju, ples i proslavu povodom 447. rođendana grada. Od danas pa sve do velikog slavlja u ponedjeljak, 13. srpnja, posjetitelje očekuju besplatni koncerti, festivalski programi, predstave i tradicionalni Rođendanski bal.

Četvrtak: Opera u Šancu i završni ritmovi Karlovac Dance Festivala

Četvrtak donosi nastavak manifestacije Okusi svijeta, uz bogatu međunarodnu gastro ponudu i dječji program „Putujemo svijetom“ na Šetalištu dr. Franje Tuđmana. Večer će dodatno obogatiti koncert Folklorelektro, spoj tradicijske glazbe i suvremenog zvuka.

Ljubitelje plesa očekuje predstava „Gen AI“ u sklopu Karlovac Dance Festivala u Kinu Edison, nakon koje slijedi završni KDF party na terasi kina. Na košarkaškom igralištu Šanac održat će se Opera u Šancu, koncert Karlovačkog komornog orkestra Glazbene škole Karlovac, dok se Međunarodni festival folklora nastavlja koncertom folklornih skupina ispred Gradskog kazališta Zorin dom.

Foto: PROMO

Petak: Okusi svijeta, Noć u Aquatici i Jazz orkestar HRT-a

Petak donosi još jedan dan ispunjen gastronomijom i međunarodnim okusima u sklopu Okusa svijeta, uz večernji koncert Puerto Rico Fieste. Program obogaćuju Noć u Aquatici s besplatnim večernjim obilaskom akvarija, Tesla pub kviz povodom rođendana Nikole Tesle te promocija fotomonografije „Karlovac 1960., 1970., 1980.“ na terasi Kina Edison.

Večer će zaključiti jedan od glazbenih vrhunaca tjedna – koncert „Dino Dvornik tribute“ u izvedbi Jazz orkestra Hrvatske radiotelevizije na Šancu.

Subota: Oldtimeri, Street Art, folklor i svečano zatvaranje festivala

Subota započinje raznovrsnim dnevnim programima – od susreta oldtimer vozila, izložbi, Parkiranja i Street Art galerije do radionica za djecu. U večernjim satima održat će se koncert Međunarodnog omladinskog saksofonskog orkestra ADA ispred Zorin doma, nakon čega slijede mimohod sudionika i svečano zatvaranje 27. Međunarodnog festivala folklora na Šancu, koje će još jednom okupiti folklorne skupine iz različitih dijelova svijeta.

Foto: PROMO

Nedjelja: sport, humanitarni program i završetak Hrvatske flautističke akademije

Nedjeljni program donosi niz sadržaja. Dan započinje Kupom grada Karlovca u lovnom streljaštvu te humanitarnim sportsko-zabavnim događajem Gem Set Hrvatska Zaklade Marina Čilića na Vunskom polju. U večernjim satima ispred Gradskog kazališta Zorin dom, u sklopu 13. Karlovačkog kazališnog festivala KaKaFe, održat će se koncert Hrvatskog pjevačkog društva "Zora" i gostiju, koji će publici ponuditi glazbenu večer uoči proslave Dana grada. Istoga dana održat će se i Molitveni hod gradu za rođendan, koji će povezati Nacionalno svetište sv. Josipa, Crkvu Presvetog Srca Isusova i Crkvu Presvetog Trojstva.

Foto: josip vukovic

Ponedjeljak: veliki rođendan Karlovca uz Rođendanski bal i Jelenu Rozgu

Završni dan Zvjezdanog ljeta rezerviran je za proslavu 447. rođendana Karlovca. Program započinje svečanim mimohodom i ceremonijalnom primopredajom gradske zastave, nakon čega slijedi tradicionalni Rođendanski bal u kojem će sudjelovati 447 plesnih parova te formirati prepoznatljivu zvijezdu za zajedničku fotografiju. Nakon bala atmosferu će zagrijati Bronz & Black&White Band, a veliko finale ovogodišnjeg Zvjezdanog ljeta donosi koncert jedne od najpopularnijih domaćih glazbenih zvijezda – Jelene Rozge, koja će zaključiti ovogodišnju manifestaciju velikim rođendanskim slavljem. Pred Karlovčanima i njihovim gostima je pet dana ispunjenih glazbom, plesom, folklorom, umjetnošću, gastronomijom i zajedničkim slavljem. Cjelovit program sa svim satnicama i lokacijama dostupan je na službenim stranicama Zvjezdanog ljeta.