Jelena Rozga o pobjednici Hani iz 'Superstara': Svaka čast. Ma, Dalmatinka. Tonči nam sve priča

S obzirom na to da je 'Superstar' bio subotom, jako sam slabo pratila, ali Tonči Huljić nam naravno sve priča. Brz nam je život, i Petru Graši i meni. Ne znam tko je pobijedio? Hana Ivković iz Sinja? Eto, svaka čast, svaka čast. Ma, Dalmatinka, rekla nam je Jelena Rozga nakon nastupa na Hrvatskoj noći u Frankfurtu.

Doček u Sinju

Kao i Jelena, mladom glazbenicom Hanom (17), oduševljeni su i njezini sugrađani. Hana se nakon pobjede vratila u rodni Sinj, a ondje su joj priredili doček. Gradonačelnik Miro Bulj posebno je bio ponosan na Hanu, a čim je izašla iz automobila, čestitao joj je na pobjedi. Hanu su prozvali "sinjski slavuj", a u finale je ušla s Dinom Miklaužićem, kojega gledatelji pamte iz "Zvjezdica".

Foto: RTL

Jelena je u Suwag Energie Areni kao i drugi izvođači pjevala 45 minuta, a na povratku u backstage čuli smo ju kako govori da bi ona još pjevala.

- Odlično sam. Pa ja bih još. Prošlo mi je sve nekako prebrzo. Imamo svi program od 45 minuta, ali meni je ovo sve danas tako proletjelo. Tako mi je bilo lijepo na bini. Čula sam da mi viču: 'Jelena, gotova si!'. A ja sam imala još toliko toga za otpjevati i za reći, ali treba bit kolegijalan i držati se dogovora. Divno je bilo - ispričala nam je.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Anegdota Rozge iz Frankfurta

Bila je već puno puta na ovom koncertu koji je najveći koncert hrvatskih izviđača izvan granica Lijepe naše, a pitali smo ju da se prisjeti anegdote koju pamti iz Frankfurta.

- Kad ima osam izvođača u jednoj večeri, treba to sve držati pod kontrolom. I svakom udovoljit. Svaki izvođač koji dođe prvi put ovdje, pjeva zadnji. To je bilo oko 5 ujutro. Ne znam kad je točno bilo kad sam ja prvi put nastupala na Hrvatskoj noći, ali pitala sam ih kad ja počinjem pjevati. 'Pa ti si Jelo oko pet', rekli su mi. Mislila sam si je li moguće to pa mi je organizator rekao: 'Jelo moja, svi su to prošli. Tko prvi put dođe ovdje, mora bit zadnji'. I to je stvarno pošteno. S obzirom na to da sam ove godine bila blažena među muškarcima nisu me mogli staviti zadnju. I pazili su me, bili su dobri - priznala je kroz osmijeh Jelena.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nastavak turneje

Rozga nam je ukratko otkrila i planove za dalje.

- Sljedeće je 10. veljače, nastavak turneje 'Minut srca tvog', a onda Dalmacijo moja, dolazim ti kući. Pjevat ću u Zadru. Jako se veselim nastavku turneje, naravno, želja mi je da se otvori Spaladium Arena da i u svom gradu nastupam. Prekrasno je ono što smo priredili publici, veliki spektakl. I zaista, u gotovo tri sata uživaš u predivnim pjesmama, plesačima, stvarno je na jednom ekstra nivou - zaključila je Jelena.