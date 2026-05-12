Jelena Rozga ovog ljeta donosi spektakl u Makarsku: 'Jedva čekam da zajedno zapjevamo'

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Jelena Rozga, ovog ljeta stiže u Makarsku, gdje će 7. kolovoza 2026. održati koncert u čarobnom ambijentu Ljetnog kina.

- Veselim se Makarskoj i jednoj pravoj ljetnoj večeri uz pjesmu, emocije i publiku koja mi uvijek daje posebnu energiju. Jedva čekam da zajedno zapjevamo pod zvjezdanim nebom - poručila je Jelena.

Poznata po rasprodanim koncertima na kojima publika od prve do posljednje pjesme pjeva uglas, Rozga će i ovoga puta prirediti noć ispunjenu emocijama, plesom i energijom koja njezine nastupe čini posebnima.

Obožavatelje očekuje večer prožeta euforijom, uz bezvremenske hitove koji su obilježili sve faze Jelenine karijere - od dana s grupom Magazin, preko hitova "Bižuterija", "Nirvana", "Okus mentola", pa sve do sad već kultne "Lavice" koja je pokorila regiju.

Foto: PROMO

Splitska glazbenica ove godine obilježava tri desetljeća iznimno uspješne karijere tijekom koje je osvojila publiku diljem regije, a njezine pjesme postale su soundtrack brojnih generacija.

Od prvih glazbenih koraka i velikih uspjeha s Magazinom pa sve do impresivne samostalne karijere, Rozga je ostala izvođačica koja iz koncerta u koncert uspijeva stvoriti posebnu emotivnu povezanost s publikom.

Ljetno kino tako će početkom kolovoza postati pozornica jedne od najiščekivanijih glazbenih večeri ljeta na Makarskoj rivijeri. Nema sumnje kako će se i za ovaj Jelenin koncert tražiti ulaznica više, a obožavatelji svoje mjesto mogu osigurati putem sustava Entrio.