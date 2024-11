Jelena Rozga sutra će održati i posljednji koncert turneje: Evo detaljne upute za sve koji idu

Samo jedan dan dijeli Jelenu Rozgu do njezinog najvećeg solističkog koncerta u Sarajevu kojeg će u subotu održati u dvorani 'Zetra'. Bit će to ujedno i posljednja stanica regionalne turneje 'Minut srca mog' u sklopu koje je pjevačica ranije rasprodala arene u Zagrebu, Beogradu i Skoplju te do posljednjeg mjesta napunila zadarski 'Višnjik' i novosadski 'Spens', dok je za sutrašnji sarajevski koncert ostalo dostupno svega nekoliko stotina ulaznica.

Jelena je već stigla u glavni grad Bosne i Hercegovine kako bi se sa svojom mnogobrojnom ekipom pripremila za spektakularnu subotnju noć. Nema sumnje da će koncert biti i prepun emocija, upravo zato što njime Splićanka zatvara svoju uspješnu turneju.

- Svaki koncert je bio emotivan, a ovaj će posebno biti jer je posljednji u sklopu ove turneje. Bit će puno suza, dolazi mi mama i još puno dragih mi ljudi, posebno iz Splita gdje nisam mogla održati koncert jer je Spaladium arena zatvorena - izjavila je Jelena nedavno.

Foto: Live Production

'Minut srca mog' najskuplja je turneja jednog hrvatskog izvođača, a Rozga je pokazala da glazbeno-scenski može parirati zvijezdama svjetskog kalibra.

Organizatori iz agencije 'Travel4Fun' zbog velikog interesa za koncert, na koji stižu i brojni fanovi iz Hrvatske, objavili su upute za sve posjetitelje.

Ulaz u Zetru otvara se u 18 sati. U VIP i VIP Exclusive zone je potrebno doći do 19:30. Koncert počinje u 20:30. Organizatori mole sve da dođu što ranije kako bi ušli u zonu naznačenu na ulaznici i kako se ne bi stvarala gužva.

Zaštitarska kuća će svakog posjetitelja detaljno pregledati, nakon čega će putem skenera biti evidentirana ulaznica. Samo originalne i neoštećene ulaznice kupljene na službenim prodajnim mjestima će biti evidentirane.

Pri ulasku u zone VIP Exclusive, VIP tribina C, fan pit, tribine sjever, jug, A, B, D i E, posjetitelju se stavlja jednokratna narukvica za odgovarajuću zonu koja se ne smije oštetiti do kraja koncerta.

Foto: Live Production

Strogo je zabranjeno krivotvorenje ulaznica, kopiranje ili preprodavanje. S jednom ulaznicom moguće je samo jednom ući u dvoranu. Strogo je zabranjeno unošenje hrane, pića, oružja, bilo kakvih opijata kao i drugih opasnih supstanci i predmeta. Zabranjeno je unositi boce pod pritiskom, dezodoranse. Svi nedozvoljeni predmeti će biti oduzeti prilikom detaljnog pregleda.

Prelazak iz jedne u drugu zonu je također strogo zabranjen. Svi parkinzi u krugu Zetre će biti zatvoreni. S obzirom na to, organizatori mole da koristite javni prijevoz, taxi i slično. Koristite parking prostore udaljen od Zetre.

- U slučaju potrebe za pružanjem prve pomoći, molimo vas da ne paničarite te da se obratite službenom medicinskom osoblju za pomoć. Molimo da dođete na vrijeme kako biste prošli sve kontrolne točke i kako biste se uputili u zonu za koju vam vrijedi ulaznica - dodali su.

Foto: PR



Ulaz A - Parter i tribine jug, A, B, C

Ulaz B - Parter i tribine sjever C, D, E

Ulaz C - Fan pit, VIP, VIP Exclusive

Ulaz F: VIP, VIP Exclusive