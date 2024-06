Jelena Rozga za 24sata iskreno o zdravlju: 'Imala sam kontrolu, nadam se dobrim nalazima...'

Drago mi je što se prepoznaje sav trud i rad iza kojega stojimo moja ekipa i ja. Puno godina i vremena je trebalo za sve ovo što se danas događa, rekla nam je mnogima omiljena Jelena Rozga na crvenom tepihu 'Hall of famea', gdje je dobila i priznanje za regionalnu zvijezdu godine. Pjevačica gotovo tri desetljeća uspješno korača estradnim nebom, a njezinu popularnost dokazale su rasprodane arene u Zagrebu, Zadru, Beogradu, Novom Sadu i Skoplju, a za nekoliko mjeseci održat će i posljednji koncert u sklopu turneje 'Minut srca mog'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:23 Jelena Rozga | Video: what'supcams/screenshot

- Nitko sretniji od mene kad me u svakom gradu dočekaju rasprodani koncerti. Posljednji koncert u sklopu ove turneje bit će u sarajevskoj Zetri 2. studenoga i baš zato mislim da će biti posebno emotivno - govori nam Rozga, čija turneja ima najskuplju produkciju u povijesti domaćih izvođača.

Prije nekoliko dana uspjela je uhvatiti slobodno vrijeme za odmor pa je otišla tamo gdje se najbolje osjeća.

- Došla sam bolesna u Split i dva dana se odmarala. Kad sam u svom gradu, kao nova sam. Sa svojom obitelji i prijateljima, pa ispijanje kave na rivi. Divota - priznaje pjevačica.

Foto: Instagram

Već godinama se bori s dvije dijagnoze. Pored tahikardije, Jelena nije krila da ima problema i sa štitnjačom, koja joj ponekad "pomrsi" planove.

- Mora me slušati. Nasreću, dobro sam zadnjih mjesec i pol. Na istoj sam terapiji već mjesec dana, a to je za mene velika stvar. Bila sam danas na kontroli i nadam se da će nalazi biti dobri - kaže Jelena.

Uvijek ističe da joj je na prvome mjestu dobro zdravlje, a njena najveća ljubav je glazba. Upravo na tom polju priprema nešto novo za Melodije Jadrana.

- Pjesmu su radili Tonči i Vjekoslava Huljić, a zove se 'Lavica'. U dva dana je Tonči napisao glazbu, a Vjekoslava je napisala tekst koji je savršen. Pjesma nije spora, brza je, ali svaki put kad je čujem, dođe mi plakati. Kad je poslušate, znat ćete zašto - tajanstveno će Rozga.

Na sceni se pojavila još 1996., a priznaje nam da joj je i danas neugodno biti u centru pažnje na velikim događajima, gdje dolazi kao gošća.

- Meni je to nekako neugodno. Uvijek gledam da bude što manje ljudi dok dolazim. Nikad se nisam navikla na to. Mogu i bez toga, ali to je nekoliko puta godišnje pa stisnem zube. Volim biti na bini, tamo se najbolje osjećam, a za sve ovo popratno sam dosta sramežljiva - priznaje.

Zagreb: Održan je Story Hall of Fame | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Njezine modne kombinacije s crvenih tepiha se dugo prepričavaju, a da svaki put izgleda kao holivudska diva zaslužan je eNVy room.

- Obožavam s njima surađivati, svaki put me iznenade. I kad budem nekad u budućnosti radila novu turneju, već znam da će mi oni stvarati kostime - zaključila je Jelena.