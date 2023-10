Jelena Rozga zabavljala publiku u Novom Sadu: Radila špagu u zraku, fanovi stigli s natpisima

Napetost, oduševljenje i vatra. Tako bi se mogao opisati početak sinoćnjeg dugoiščekivanog koncerta Jelene Rozge (46) u rasprodanoj dvorani Spens u Novom Sadu. Mnogobrojna publika s nestrpljenjem je čekala da pjevačica izađe na scenu, a čim je zakoračila uslijedio je trosatni spektakl.

Foto: Live Production

Rozgi se tijekom nastupa otkopčala haljina, no njezin gitarist je brzo skočio u pomoć. Ipak, on ju nije uspio zakopčati pa se na binu popeo Nikica Ivančević, dizajner koji je s Vjekom Franetovićem iz eNVy rooma kreirao sve kostime na ovoj turneji. Rozgu to nije omelo pa je, dok joj je namještao haljinu, s publikom u glas nastavila pjevati.

Koncert, koji je u sklopu njezine regionalne turneje ‘Minut srca mog’, Jelena je otvorila s pjesmom ‘Ne tiče me se’. Na pozornicu je izašla odjevena u crveno-crnom kombinezonu praćena plesačima, vatrenim topovima i urlicima publike.

Foto: Live Production

- Hvala vam za svu ljubav koju mi dajete. Ja ću se vama za to odužiti na najbolji način koji znam, a to je pjesmom - poručila je Rozga prepunoj dvorani Spens koju je rasprodala još u kolovozu.

Malo je reći da novosadska publika obožava talentiranu Splićanku. Ljudi su na koncert dolazili s transparentima 'Jelena volim te' i odjeveni u majice s njenim likom, a jedna je obožavateljica svoju jaknu posebno dizajnirala tako da je s bojom za tekstil na nju ispisala nazive Rozginih hitova.

Foto: Ivo Šarić/24sata

- Ideja je naišla sama od sebe, htjela sam nešto vezano za nju, a da bude originalno. Izbor pjesama koje će biti na jakni bio je jako težak, jer je apsolutno svaka njena posebna i ima svoju emociju - ispričala nam je Sofija koja Jelenu sluša godinama unazad.

Foto: Ivo Šarić/24sata



Plesala je Rozga kolo, radila špagu u zraku, promijenila četiri stajlinga i bacala svoje rukavice u publiku. Najemotivnija je bila tijekom pjesme ‘Oprosti mala’ za koju je rekla da joj je vrlo posebna jer je s njom započela solo karijeru. Publika je najglasnije reagirala na ‘Ginem’, koju su spontano zapjevali nekoliko puta nakon što ju je Rozga prvi put izvela. Pjevačicu je takav nalet emocija rasplakao.

- Ja jesam dugo u ovom poslu, ali svaki koncert je meni kao prvi. Hvala na divnoj večeri. Ostvario mi se još jedan san, a to je da pjevam ovdje, vama. Vi ste sve srca mog - emotivno je rekla Rozga.

Foto: Ivo Šarić/24sata

Podržati su je došli Tonči i Vjekoslava Huljić koji su za Rozgu napisali gotovo sve hitove, a oduševljeno ju je pratio i kolega Sergej Četković. Njeni roditelji podršku su joj poslali iz Splita.

- Imam tu sreću što imam obitelj koja je uz mene. Večeras nisu tu, ali su uz mene. Mama je danas cijeli dan zvala i plakala od sreće - ispričala je Jelena na konferenciji za medije nakon koncerta.

Foto: Ivo Šarić/24sata

Rozga u Srbiji uživa status ogromne zvijezde, stoga ne čudi da se za njene koncerte uvijek traže, ne karta više, nego dodatni termini. No ona reprize ne želi, jer kako kaže, idući dan ne bi mogla dati jednaku energiju. Sljedeća arena koju radi je Boris Trajkovski u Skoplju i to 10. veljače iduće godine.