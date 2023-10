VIDEO Hauser priznao kako voli slušati Rozgine pjesme pa zapeo s tekstom: 'Samo da se sjetim'

Svjetski poznati violončelist i glazbenik Stjepan Hauser (37) prisjetio se veze s Jelenom Rozgom te otkrio da i dan danas sluša njezine pjesme. Voditeljica ga je pitala koja mu je najdraža, ali je onda malo zapeo s tekstom.

- S njom sam proveo prekrasan period u životu, ona je jedna prekrasna dama. Obožavam njen lik i djelo, i danas slušam njezine pjesme - rekao je violončelist za Prvu TV.

Zatim ga je voditeljica pitala koju Rozginu pjesmu voli.

- Samo malo da se sjetim teksta...- rekao je Hauser pa zapjevao:

- Jer se navikne čovjek na dobro i zlo.

Malo je zatim zapeo pa mu je voditeljica pomogla. Riječ je o pjesmi 'S druge strane mjeseca', koju je Rozga pjevala u Magazinu.

O bivšoj djevojci Hauser ima samo riječi hvale, a nedavno je o njihovoj vezi progovorio za 'Knjazalište.

- Suradnja s njom bila je fenomenalna, trajala je dvije godine. Prekrasan period mog života, i uvijek ću našu suradnju imati u lijepom sjećanju. Upoznali smo se u West Innu, bio je Miss Universe. Ja sam tamo išao gledati misice, a onda sam ugledao nju i bila mi je draža od svih misica. I tako je sve krenulo - rekao je glazbenik ranije.

Komentirao je i tračeve koji su se širili, da su oboje 'gay'.

- To su gluposti. Meni je to išlo na živce tada strašno. Jer je to bila prava ljubav, živjeli smo skupa dvije godine - rekao je svojedobno.