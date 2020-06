A post shared by BizCasting (@bizcastingtv) on Jun 7, 2020 at 3:30am PDT

Jelena Veljača o snimanju serije s glumcem zlostavljačem: Svi su znali, prekasno je dobio otkaz...

Glumica i scenaristica se u intervjuu raspričala o svemu, a najviše je iznenadila priznanjem kako je surađivala s glumcem koji je, kako je rekla, zlostavljao kolege i kolegice na setu

<p>Pozvali su me na podcast o poduzetništvu pa smo se sat i pol smijali tome kako nemamo pojma kaj ja tu radim, napisala je <strong>Jelena Veljača</strong> (39) u opis fotografije na kojoj pozira s voditeljem <strong>Vitom Turšićem </strong>u njegovoj emisiji. </p><p>Glumica i scenaristica se u intervjuu raspričala o svemu, a najviše je iznenadila priznanjem kako je surađivala s glumcem koji je, kako je rekla, zlostavljao kolege i kolegice na setu. Navodnog zlostavljača nije imenovala, no tvrdi da se radi o glumcu koji je igrao glavnu ulogu u jednoj od njezinih serija. </p><p>- Radio je te mikroagresije, perfidne i toksične, ne lupi te, ne primi za dupe... Znali smo za to svi - rekla je među ostalim.</p><p>Kaže da se tako ponašao prema svima. </p><p>- Prema garderobijerki, partnerici, ali smo samo htjeli da se to snimi. Danas to ne bih tolerirala nikada. On je na kraju dobio otkaz, i dan danas mislim da sam to napravila puno prekasno - poručila je.</p><p>Inače, Veljača je u posljednje vrijeme aktivna u borbi protiv zlostavljanja, što potvrđuje prosvjed 'Pravda za djevojčice' koji je podržala prošle godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>