Jelisaveta Seka Sablić: Vi Hrvati postali ste vrhunski komičari!

Slavna glumica dio je ekipe filma ‘Svadba’, koji ima hrvatsku premijeru 22. siječnja, a rasprodano je devet kinodvorana. Uz Seku Sablić, sjajnu glumačku ekipu predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić...

Pa “Svadba” je nova Prijovićka, primijetila je kolegica. Riječ je o filmu koji 20. siječnja ima pretpremijeru u hrvatskim kinima, a koji je došao do devet rasprodanih dvorana. Ne pamti se kad je neki film izazvao takvu pomamu kao ovaj, u hrvatsko-srpskoj produkciji.

FOTO Prva subotnja špica u novoj godini: Evo tko se od poznatih prošetao Zagrebom
FOTO Prva subotnja špica u novoj godini: Evo tko se od poznatih prošetao Zagrebom

Stigao je prvi vikend u novoj 2026. godini, a s njim i subotnja zagrebačka špica. Pogledajte tko je sve, unatoč hladnoći i nedostatku sunca, prošetao našim glavnim gradom
Imovina Brigitte Bardot pripala je zakladi koju je osnovala, a ona je posvećena životinjama
Imovina Brigitte Bardot pripala je zakladi koju je osnovala, a ona je posvećena životinjama

Svoju mladost i ljepotu dala sam muškarcima, a sada svoju mudrost i iskustvo dajem životinjama, izjavila je svojedobno. Svom sinu, s kojim je imala složen odnos, nije ostavila ništa
Doris Pinčić Guberović pokazala supruga, par uživa u Dalmaciji
Doris Pinčić Guberović pokazala supruga, par uživa u Dalmaciji

S pratiteljima na Instagramu podijelila je niz fotografija iz Zadra, a na jednoj fotografiji Doris pozira sa suprugom Davorom Guberovićem

