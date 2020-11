Jennifer Aniston i Gerard Butler nekoć su bili članovi seks kulta?

<p>Glumci <strong>Jennifer Aniston</strong> (51) i <strong>Gerard Butler</strong> (50) bili su u kratkoj vezi 2010., a ako je vjerovati<a href="https://www.entertaintimes.com/articles/6403/20201109/jennifer-aniston-gerard-butler-allegedly-joined-sex-cult-dating.htm"> stranim medijima</a>, tada su se pridružili skandaloznom seks kultu NXIVM.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Navodno su krenuli na uvodna predavanja NXIVM-a jer su vjerovali da je to dobro za stvaranje novih poslovnih i društvenih veza, ali su odustali od svega s obzirom na to da nisu bili spremni posvetiti se kultu u mjeri u kojoj se to od njih tražilo.</p><p>Zvijezde filma 'Bounty Hunter' navodno nisu imale pojma u što se uvlače. Vođa kulta, <strong>Keith Raniere </strong>(60), osuđen je na 120 godina zatvora, zbog podvođenja, ucjene, iznude i silovanja.</p><p>NXIVM se javno prikazivala kao organizacija za samopomoć, opisana kao 'zajednica vođena humanitarnim načelima koja nastoje osnažiti ljude i odgovoriti na važna pitanja o tome što znači biti čovjek'.</p><p>Glumica <strong>Allison Mack</strong> (38) šokirala je javnost 2017. kada se saznalo da je članica kulta. Navodno je ona Keithu dovodila nove sljedbenice koje bi ubrzo postale seksualne robinje pa su morale u svemu ugađati starijim, muškim članovima.</p><p>Žrtve su navodno bile prisiljavanje na fizički rad i seks, a pritom su verbalno ponižavane pa čak i žigosane.</p>