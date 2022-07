Jennifer Lopez i Affleck uživaju na medenom mjesecu: 'Ulovili' ih u romantičnoj šetnji Parizom

Novopečeni supružnici Jennifer Lopez (52) i Ben Affleck (49) ovih dana uživaju na medenom mjesecu u Parizu. Samo nekoliko dana nakon što su se vjenčali u Las Vegasu paparazzi su ih uhvatili u romantičnoj šetnji Gradom ljubavi.

Lopez je blistala u lepršavoj crvenoj haljini s dubokim dekolteom, dok je njezin dragi odjenuo tamno odijelo i zabljesnuo svojim novim vjenčanim prstenom.

Inače, putovanje u Francusku je njihov 'prvi bijeg' otkako je Jennifer potvrdila da su ona i Ben potajno izrekli sudbonosno 'da' tijekom vikenda u Las Vegasu.

- Uspjeli smo. Ljubav je prekrasna. Ljubav je ljubazna. I pokazalo se da je ljubav strpljiva... Sinoć smo letjeli u Vegas, stajali u redu za dozvolu s još četiri para, svi na istom putu do prijestolnice vjenčanja svijeta - otkrila je J. Lo dan nakon velikog dana.

- Jedva smo stigli do male bijele vjenčane kapelice do ponoći. Ljubazno su ostali otvoreni nekoliko minuta duže, dopustili su nam da se slikamo u ružičastom Cadillac kabrioletu koji je očito nekoć koristio sam Kralj. Ali ako smo htjeli da se Elvis pokaže, to je dodatno koštalo i bio je u krevetu - dodala je.

Lopez je na najsretniji dan u svome životu nosila bijelu čipkastu vjenčanicu dugih rukava s otvorenim ramenima i dekolteom u obliku srca, korzetom i šlepom te odgovarajućim velom s čipkastim rubom dizajnera Zuhaira Murada.

- Pročitali smo vlastite zavjete u maloj kapelici i dali jedno drugome prstenje koje ćemo nositi do kraja života - napisala je u nastavku objave, te zaključila kako je to bilo najbolje vjenčanje koje je mogla zamisliti.

