Jennifer misli da je patnica, a osoblje ju ne smije pogledati u oči. Ben, izdrži sve te prohtjeve

'The Greatest Love Story Never Told' ime je dokumentarca o Jennifer Lopez. Kako kažu u najavi, u njemu govori o svom djetinjstvu. Sama je ispričala svoju intimu, govorila je o roditeljima, majci Guadalupi Rodríguez i ocu Davidu Lopezu, kao i o teškom odrastanju. Dokumentarac je izazvao puno “nereda”, a zadnjih dana to se intenziviralo.

Prije dvije godine je izašao dokumentarac “Poluvrijeme”, a koji isto govori kako je pjevačici, plesačici, glumici i producentici jako teško. Tamo, primjerice, i navode tu tešku situaciju, kao što je nastup na poluvremenu Super Bowla, ali, eto, ni tamo nije mogla biti sama nego sa Shakirom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Neki smatraju to vrhuncem u karijeri, čak i “jačom” stvari od nekih glazbenih nagrada. No patnici Jennifer nije bilo lako, publiku je zabavljala u paru sa Shakirom. Navodi se potom i kako su je uvijek uspješno izbjegavali kod dodjele Oscara. Nije bila ni nominirana jer je “nepravedno zakinuta od struke”.

Kako neki navode, dokumentarac je posveta radu i disciplini. Jer, kao, njoj je oduvijek bilo teško. Pa u počecima vjerojatno i je. Ali to je ne opravdava da danas glumata i zagorčava život posluzi i suradnicima. A možda i suprugu Benu Afflecku. On se oko toga još oglasio nije, tja, zna valjda gdje su vrata pa široko mu polje. Za smještaj će se već nekako snaći. No u takvoj situaciji baš i nisu oni koji poslužuju slavni par, da im taj težak život bude nešto lakši.

Foto: MIKE BLAKE

Jedan od zahtjeva je, primjerice, a patnica J.Lo inzistira na njemu, da je posluga ne smije pogledati u oči. Vozač limuzine ne smije ju pogledati niti u retrovizor. Jednom je zamalo otkazala koncert jer u “backstageu” nije sve bilo u bijelom. Zahtijeva bijeli namještaj, bijele ruže, bijele zastore, svijeće... Sve u bijelom. I neke medijske ličnosti imali su s Jennifer problema, suglasni su da se treba spustiti na zemlju... A Benu puno sreće...

Foto: ALLISON DINNER