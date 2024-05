Jennifer Lopez i Ben Affleck se razvode?! 'Gotovo je! Ovog puta Ben nije kriv, već se odselio...'

Ben Affleck je odlučio navodno se razvesti od pjevačice i glumice Jennifer Lopez te iseliti se iz zajedničke kuće, navodi izvor za In Touch.

- Gotovo je, razvest će se, a ovaj put Bena ne treba kriviti - napominje izvor.

Obožavatelji su ranije primijetili da Ben i Jennifer posljednjih tjedana sve više vremena provode razdvojeni. Glumac nije prisustvovao Met Gali sa svojom suprugom Lopez 6. svibnja, unatoč njenoj ulozi domaćina na događaju.

World premiere of "The Flash", in Los Angeles | Foto: MIKE BLAKE

Benova službena isprika za propuštanje Met Gale bila je da je bio zauzet snimanjem filma 'The Accountant 2', iako izvor govori da je pravi razlog kraj braka s pjevačicom i latino divom.

- Sada je usredotočen na svoj posao i svoju djecu. Ben se već iselio i vjerojatno će morati prodati kuću iz snova za kojom su dvije godine tragali. Nikada se neće prestati voljeti, ali ona ga ne može kontrolirati, a on nju ne može promijeniti. Nema šanse da je moglo potrajati - navodi izvor.

ELLE's Women in Hollywood Celebration, in Los Angeles, California | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Problem u vezi Bena i Jennifer bio je različit pristup i način kako se nose sa slavom. Lopez je prihvaćala medijsku pozornost, dok se Ben toga klonio.

- Mislim da Benu nije baš ugodno što ja ovo radim, ali on me ne može spriječiti - rekla je Jennifer u dokumentarcu 'The Greatest Love Story Never Told'.

- Ben nikada nije htio uništiti Jenniferine snove ili joj reći da ne može učiniti nešto što bi pomoglo njezinoj karijeri, iako ga ona prilično kontrolira - kazao je izvor.

Foto: Instagram

No, čini da se postizanje kompromisa nije bilo jednostavno.

- Čekali su gotovo dva desetljeća da se ponovno okupe, ali na kraju jednostavno nisu uspjeli. Oboje su rekli da su sazreli i učili na svojim greškama, ali neki od većih problema, koji su ih razdvojili prvi put, ostali su isti - objašnjava izvor.

Popularni ljubavni par vezu su prvi put započeli ranih 2000-tih, a samo nekoliko dana prije nego što su se trebali vjenčati, otkazali su vjenčanje.

Ostali su zajedno do siječnja 2004., a tada je uslijedio konačan kraj. Na pomirenje su čekali gotovo 20 godina pa su to učinili 2021., a konačno se vjenčali u srpnju 2022. godine.