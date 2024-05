FOTO J.Lo je u prozirnoj haljini istaknula sve svoje atribute! Prekrila je tek strateški dio

Jennifer Lopez (54) izazvala je pomutnju na poznatim stepenicama Metropolitana u New Yorku. Poznata glumica ovaj put se odlučila za srebrenu sirena haljinu bez naramenica s dekolteom u obliku krila, dodajući upečatljivu dijamantnu ogrlicu.

The Met Gala red carpet arrivals in New York City | Foto: Andrew Kelly

J.Lo je poznata po provokativnim i spektakularnim modnim kombinacijama na Met Gali. Ovaj put uz bujni dekolte istaknula je i svoju isklesanu figuru.

The Met Gala red carpet arrivals in New York City | Foto: Andrew Kelly

Prisjetimo se, Lopez je nedavno privukla pregršt negativnih komentara nakon što su je paparazzi ulovili u šetnji gradom, za koju je odabrala kratku majicu koja joj je otkrila trbuh.

Tada njezin trbuh nije bio niti približno ravan i zategnut kao što je na fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama, pa su joj obožavatelji poručili da bi mogla biti malo iskrenija oko svog izgleda.

Jennifer Lopez shows off her abs in the Big Apple! | Foto: VIKO

'Sve je laž', 'Tko ide u teretanu s tako savršenim makeupom?', 'Oprosti, ali tko je ovo?', bili su samo neki od komentara.