Jennifer Lopez i Ben Affleck su snimljeni zajedno u javnosti: On je nosio svoj vjenčani prsten...

Već se neko vrijeme šuška da se pjevačica Jennifer Lopez (54) i njen suprug, glumac Ben Affleck (51) razvode. Nedavno se on pojavio u javnosti bez vjenčanog prstena i time još dodatno potaknuo glasine. Međutim, u nedjelju su snimljeni u zajedničkom izlasku, na priredbi Benovog djeteta Fina.

Fotografi su ih snimili u automobilu, a supružnici su se smijali i mahali fotografima.

Despite recent divorce rumors, Ben Affleck and Jennifer Lopez are all smiles in Ben's ride! | Foto: RMLA, LESE

Na nekim se fotkama vidi kako Ben još uvijek nosi svoj prsten.

Ben Affleck and Jennifer Lopez stop by Soho house in Los Angeles | Foto: Profimedia

Inače, Ben je bez prstena viđen kada se nalazio s bivšom suprugom Jennifer Garner i njihovo troje djece.

Jennifer i Ben vjenčali su se 2022. godine, a i prije toga su bili u vezi. Početkom 2000-ih su ušli u vezu i planirali se vjenčati 2003. godine. Međutim, nisu se vjenčali, a oboje su u međuvremenu imali supružnike. Jennifer je nakon Bena bila u braku s pjevačem Marcom Anthonijem, s kojim ima dvoje djece.