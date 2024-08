Jennifer Lopez je laknulo jer je podnijela zahtjev za razvod: 'Izlazi kao pobjednica, jaka je'

Radi najbolje što može. Za nju je bilo iznimno teško što je Ben odlučio povući se iz braka i nastaviti sa svojim životom, ostavivši je iza sebe. Nije htjela razvod, rekao je izvor blizak Jennifer Lopez (55).

Lopez je prošli utorak podnijela zahtjev za razvod dvogodišnjeg brak u Los Angelesu. Do razvoda s glumcem Benom Affleckom (52) došlo je nakon višemjesečnih nagađanja o problemima u braku.

Amazon Studios' World Premiere Of "AIR" - Arrivals | Foto: PROFIMEDIA/Donna Ward/FS2 /WENN/PIXSELL

- Htjela je riješiti stvari. Vole se. Jennifer nije tip osobe koja će se jednostavno predati. Za nju je čekanje bilo gotovo mučenje - dodao je izvor za People.

J.Lo je laknulo nakon što je podnijela zahtjev za razvod.

- Njezina obitelj i prijatelji slažu se da je to bila ispravna odluka. Okružena je s puno ljubavi i podrške. Bit će dobro. Snažna je i uvijek izlazi kao pobjednica - tvrdi izvor.

Jennifer Lopez and Ben Affleck hugging while walking by the beach in The Hamptons New York | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Uz papire za rastavu, glumica i pjevačica podnijela je i zahtjev za promjenom prezimena. Iako je mnogi znaju samo kao Jennifer Lopez, ona se već godinama tako ne zove. Uzela je Benovo prezime pa joj je zakonsko ime posljednje dvije godine Jennifer Lynn Affleck.