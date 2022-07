Jennifer Lopez o velikom strahu: 'Pitala sam doktora jesam li luda, sve mi se skroz pomutilo'

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (52) u posljednjem izdanju svog biltena 'On the JLo' otkrila je kako se u kasnim dvadesetima borila s teškim napadajima panike zbog iscrpljenosti. Čak se osjećala i 'fizički paralizirano, a znala je spavati tek nekoliko sati po noći.

- Bilo je to razdoblje u mom životu kada sam znala spavati tri do pet sati noću. Cijeli dan bih bila na setu i cijelu noć u studiju, a vikendom sam odlazila na izlete i snimala spotove. Bila sam u kasnim dvadesetima i mislila sam da sam nepobjediva. A onda me jednog dana u prikolici na setu sve sustiglo; posao, stres, nedovoljno sna - započela je Lopez u svom newsletteru.

Pop zvijezda je priznala kako se u tom trenutku nije mogla pomaknuti. Kako je istaknula, bila je potpuno smrznuta, nije mogla jasno vidjeti, a fizički simptomi straha su se počeli toliko pojačavati da se počela plašiti.

- Sada znam da je to bio panični napadaj. U to vrijeme nisam ni znala za taj izraz - rekla je.

S obzirom da u to vrijeme nije znala što se događa počela je preispitivati vlastiti razum sve dok joj liječnik nije savjetovao da preispita svoj način života.

- Moj zaštitar na setu je došao, pokupio me i odvezao liječniku. Dok sam stigla tamo, mogla sam barem ponovno govoriti, ali bila sam toliko prestravljena da sam mislila da gubim razum. Pitala sam liječnika je li postajem luda na što je on odgovorio da samo trebam spavati sedam do devet sati po noći, ne piti kofein i brinuti više za sebe - prisjeća se pjevačica.

Nakon toga je shvatila koliko ozbiljne mogu biti posljedice ignoriranja onoga što je njenom tijelu i umu potrebno da budu zdravi. I tada je počelo njeno putovanje na bolje.

Tada joj je postao cilj živjeti zdravo i uravnoteženo, a što se tiče njena mladolikog izgleda, objasnila je da je za to najviše zaslužan dobar san.

- Nekada se probudim, vidim svoje lice i kažem ‘Wow! Upravo sam izgubila 10 godina! - istaknula je Lopez za kraj, prenosi Vanity Fair.

