Jennifer Lopez otkrila fanovima kako izgleda bez trunke šminke

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (52) na društvene mreže je postavila video u kojem pokazuje svoju liniju proizvoda za njegu kože, a kako bi dokazala da ispod glamuroznog makeupa ima njegovano lice, snimala se bez trunke šminke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovo nije prvi put da Jennifer pozira bez šminke, iako na paparazzi fotografijama, gdje mnoge zvijezde izgledaju kao da su upravo ustale iz kreveta, Jennifer je uvijek sređena i dotjerana.

Podsjetimo, nedavno je izašao i njezin dokumentarac 'Halftime' koji najviše prati proces pripreme za njezin nastup u poluvremenu Superbowla 2020. godine. Osim toga osvrće se i na druge značajne događaje u njenoj uzbudljivoj karijeri.

J.Lo je svjetski poznata zvijezda i 'trostruka prijetnja' kao pjevačica, glumica i plesačica. Stoga ne iznenađuje što je bila odabrana da nastupi u popularnom poluvremenu završnice doigravanja NFL-lige američkog nogometa, poznatije kao Superbowl. No ono što ju je ipak iznenadilo je bila vijest da će joj se na pozornici pridružiti Shakira (45).

- Ovo je najgora ideja na svijetu, da dvoje ljudi nastupa na Superbowlu. Najgora ideja na svijetu - izrazila je J.Lo svoje razočaranje tom odlukom u dokumentarcu.

Njezin menadžer, Benny Medina, dodao je:

- Bilo je uvredljivo reći da su vam trebale dvije Latinoamerikanke da bi obavile posao koji je uvijek odrađivala jedna osoba.

No bez obzira na to J.Lo i Shakira su profesionalno i uspješno odradile svoj nastup. Uspjele su i oboriti rekord na YouTubeu - njihovo poluvrijeme Superbowla je najgledanije do sada, ima čak 239 milijuna pregleda.

Najčitaniji članci