Jennifer objavila prvu fotku s drugog vjenčanja s Affleckom

Prekrasna, prava ljepotica, hvalili su pratitelji pjevačicu i glumicu Jennifer Lopez (53). Objavila je prvu fotografiju s drugog vjenčanja s glumcem Benom Affleckom (50). Sredinom srpnja sudbonosno 'da' rekli su u Las Vegasu, a prošle subote imali su raskošno slavlje na Affleckovu imanju u Georgiji u Americi.

Na fotografiji se vidi lice mladenke prekriveno velom. Na drugom vjenčanju nosila je haljinu s potpisom Ralpha Laurena. Iako su se mnogi nadali da će pjevačica na društvenim mrežama dati uvid u sve detalje s ceremonije, one koje to interesira 'preusmjerila' je na svoju web stranicu On The JLo.

Na imanje Riceboro pozvali su najbliže prijatelje i obitelj, a gosti su morali doći u bijelom jer je takav bio 'dress code'.

Par se upoznao 2001. na snimanju filma 'Gigli' i zaručili su se 2002. godine. Obožavatelji su ludjeli za njima, ali su se dvije godine kasnije ipak razišli. Affleck se vjenčao s glumicom Jennifer Garner, s kojom ima troje djece, a Jennifer je rekla 'da' Marcu Anthonyju, s kojim ima blizance.

Da su ponovno skupa nakon gotovo 20 godina, objavili su prošle godine.

