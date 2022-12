Jeremy Clarkson o mržnji prema Meghan: 'Maštam o danu kada će paradirati gola ulicama'

Engleski TV voditelj i novinar Jeremy Clarkson (62) našao se na meti kritika nakon što je za britanski The Sun napisao članak o tome kako mzi vojvotkinju od Sussexa, Meghan Markle (41), pri čemu je bio veoma slikovit.

Više od 6000 pritužbi pristiglo je regulatornom tijelu Ipso u vezi njegova članka, navodi BBC. Članak je ubrzo maknut s web stranice The Suna, uz poruku: 'Nakon objavljenog tweeta Jeremyja Clarksona, zamolio nas je da uklonimo prošlotjednu kolumnu'.

U spornom članku Clarkson je naveo da ‘vojvotkinju mrzi iz dna duše‘.

- Noću ne mogu spavati dok ležim u krevetu, škrgućem zubima i maštam o danu kad će ona biti natjerana da paradira gola ulicama svakog britanskog grada dok joj gomila skandira ‘Sramota!‘ i gađa je izmetom - napisao je u članku, referirajući se na poznatu scenu iz serije ‘Igra prijestolja‘.

Clarkson je također napisao da Meghan Markle mrzi više nego Rose West, ozloglašenu englesku serijsku ubojicu koja je sa svojim suprugom Fredom Westom mučila i ubila brojne mlade žene, među ostalim i pokćerku, tijekom 70-ih i 80-ih godina.

Clarkson je u članku naveo kako mrzi i škotsku premijerku Nicolu Sturgeon, a ona je njegovu izjavu komentirala kao ‘groznu i užasnu‘ te njega nazvala ‘ženomrscem‘.

- Mislim da je ono što je rekao o Meghan Markle tipično za jednog velikog ženomrsca i to je jednostavno grozno i užasno. Moja emocija prema takvim tipovima kao što je Jeremy Clarkson je veliko sažaljenje. Mislim, što je to što izaziva toliku mržnju kod nekoga da na kraju napiše takve stvari? Smatram da nam to daje uvid u Jeremyja Clarksona i kakva je on zaista osoba. Možda bi se trebao odmaknuti od stvari i malo više promisliti o svom životu - rekla je premijerka.

O cijelom slučaju oglasio se i gradonačelnik Londona Sadiq Khan na Twitteru.

- Kao što bi Jeremy Clarkson to trebao znati - riječi imaju posljedice. Njegove riječi nisu šala - one su opasne i neoprostive. Vlada epidemija nasilja nad ženama i djevojčicama, a muškarci čiji su glasovi moćni u javnosti moraju znati bolje od ovoga", poručio je Khan.

Clarksonovu užasnu izjavu osudila je i njegova kći Emily.

- Moji stavovi su kao i uvijek do sada vrlo jasni kad su u pitanju mizoginija, maltretiranje žena i stav medija prema njima. Želim da vam je potpuno jasno da se protivim svemu što je moj otac napisao o Meghan Markle te i dalje pružam podršku onima koji su na meti internetske mržnje - napisala je voditeljeva kći na društvenim mrežama.

Nakon što su osude o Clarksonovoj kolumni stigle sa svih strana, voditelj se javio na Twitteru i priznao da nije očekivao da će naljutiti toliko ljudi.

- Oh, Bože moj. U kolumni koju sam napisao o Meghan, nespretno sam se osvrnuo na scenu u Igri prijestolja i to se mnogima nije svidjelo. Užasnut sam što sam prouzročio toliko boli i ubuduće ću biti oprezniji - napisao je Clarkson u mlakom pokušaju da sačuva obraz.

