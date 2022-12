U novim epizodama Meghan i Harry tvrde da su izgubili bebu zbog stresa: 'Imajući na umu...'

Princ Harry (38) i Meghan Markle (41) u jednoj od posljednjih epizoda njihove dokumentarne serije na Netflixu tvrde da su izgubili dijete zbog stresa. Oni tvrde da je Meghan pobacila zbog silnog stresa kojem je bila izložena tijekom parnice protiv Daily Maila.

Princ Harry je ispričao kako se njegova supruga, nakon što je postala vojvotkinja od Sussexa, nije mogla nositi s pritiscima britanskih medija koji su ih 'pratili na svakom koraku i blatili Meghan'.

Foto: Netflix

- Vjerujem da je moja žena doživjela spontani pobačaj zbog onoga što joj je Daily Mail učinio. Gledao sam cijelu stvar. Sada, znamo li apsolutno da je pobačaj uzrokovan time - naravno da ne znamo - rekao je princ Harry.

Foto: Netflix

- Ali imajući na umu stres pod kojim je tada bila, nedostatak sna i uz to je bila i trudna – u kojem tjednu je bila – mogu reći iz onoga što sam vidio, da je pobačaj nastao zbog onoga što su joj pokušavali učiniti - rekao je princ te dodao da je Meghan službeno pobacila prvo jutro nakon njihovog naglog preseljenja u SAD.

Foto: Netflix



Harry i Meghan su 2020. pokrenuli tužbu za kršenje autorskih prava protiv Associated Newspapersa, vlasnika Daily Maila, MailOnlinea i The Mail on Sundaya, koji je bez njezina dopuštenja objavio materijal iz privatnog pisma koje je vojvotkinja poslala svom ocu prije njenog vjenčanja.

Foto: Netflix

Meghanin otac je pismo prodao tabloidima, nakon čega je izgubio kontakt s kćeri. Meghan je u sudskoj bitci odnijela pobjedu i dobila milijunsku odštetu.

- Ovo je pobjeda ne samo za mene, već i za svakoga tko se ikad bojao zauzeti se za ono što je ispravno - napisala je Markle u izjavi nakon parnice.

Podsjetimo, Netflix je jučer objavio posljednje tri epizode dokumentarca 'Harry & Meghan'. Osim brojnih prozivki na račun kraljevske obitelji, gledatelji su imali prilike dobiti bolji uvid u njihov privatni život.

Foto: Netflix

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa pokazali su svijetu još neviđene fotografije njihove djece, sina Archieja i kći Lilibet, koji se ne pojavljuju često u javnosti s poznatim roditeljima.

