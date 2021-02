Pisac Miljenko Jergović (54) virtualno je predstavio svoj novi roman 'Vjetrogonja Babukić i njegovo doba'. S njime je razgovarao glavni urednik Frakture, Seid Serdarević, a sudjelovali su i gosti: Monika Herceg, Edo Maajka, Goran Bogdan i Tomislav Brlek.

- Miljenko Jergović je jedan od najvećih i najbitnijih domaćih pisaca i književnika. Obožavam ga i volim ga čitati. Čast mi je biti njegovim suvremenikom - pohvalio ga je na početku glazbenik Edo Maajka.

Zatim je Jergović otkrio tko je Vjetrogonja Babukić iz njegova romana.

- On je tipski lik u književnosti, on je i svatko i nitko istovremeno. On je, na neki način, junak nekog svijeta koji je nastupio kad sam počeo više letjeti avionima nego voziti vlakovima... Za njega je jako važno to što on, živeći po aerodromima, ima zanimljivu mentalnu sposobnost ili poremećaj. Naime, nakon što čuje jednu rečenicu bilo kojeg jezika, u stanju je da rekonstruira jezik i sintaksu tog jezika. On pred kraj romana govori 91 jezik - ispričao je.

Dodao je kako je htio napisati knjigu koja će svojim tonalitetom biti drukčija od ostalih njegovih knjiga.

- Koja će u određenom smislu biti neozbiljnija, koja će u nekom smislu biti vedrija, ali na neki apokaliptičan način, knjigu koja će pomalo iznevjeravati moj karakter. Počeo sam pisati Babukića 2010. godine, ali onda su mi se 2012. počele događati neke osobne, neprijatne stvari, koje su me izbacile iz raspoloženja potrebnog za pisanje Babukića. Mislio sam da neću nastaviti s tim, ali onda je svijet počeo nalikovati na Babukića. Donald Trump je počeo ludovati, pojavila se i pandemija, što mi je savršeno poslužilo za završetak Babukićeve priče - objasnio je.

Glumac Goran Bogdan pročitao je ulomak iz romana, a onda je Jergović rekao kako 'književnost nije sluškinja stvarnosti'.

- Niti je u književnosti moguće ono što je moguće u stvarnosti - smatra.

Pjesnikinja Monika Herceg je rekla kako je zanima je li Babukić junak ili antijunak.

- On je antijunak s elementima superheroja. Mora biti antijunak, zato što junaci danas bivaju mogući samo u novinskim tekstovima i u jednom određenom strip žanru. Izvan toga junaka nema. Posljednji junak naše epohe je Leonardo DiCaprio u filmu Titanic - odgovorio je Jergović.

Za kraj je rekao da voli prazne periode na aerodromu, odnosno dok čeka drugi let.

- Zato što mogu raditi, gledati svijet, čitati, pisati, sretati Babukića, mogu što me je volja. To je sjajno mjesto za književnost čitanja, promatranja, pisanja i na neki način sjajno mjesto za život. U avionima je najzanimljivije promatrati ljude naokolo i gledati što se s njima zbiva - zaključio je.