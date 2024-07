Jerko Marinić Kragić o zaručnici: 'Teško je biti odsutan ljeti, ali Ana je puna razumijevanja...'

Nije lako biti odsutan cijelo ljeto, ali naučio sam na taj ritam kroz mlađe vaterpolske kategorije pa mi osobno, fizički, ne predstavlja problem. Ali bude teško kad sa zaručnicom i djetetom komuniciraš preko videopoziva umjesto uživo. Moram reći da je Ana puna razumijevanja, što mi sve puno olakšava. Priznao je to za Story vaterpolist Jerko Marinić Kragić (33), koji je trenutačno na Olimpijskim igrama u Parizu.

- Naravno da nam teško pada svaki njegov odlazak, ali znamo da je to za njegov viši cilj, a to je dobar rezultat na Olimpijskim igrama - dodala je njegova zaručnica Ana Koro.

Ana i Jerko u vezi su od ljeta 2022. Prije toga poznavali su se više od 10 godina, a roditelji djevojčice Maris postali su u listopadu prošle godine.

- To je sigurno neki najveći životni uspjeh, najveća životna sreća, svi su mi to govorili da će to biti tako, ali nisam vjerovao dok nisam to dijete uzeo u ruke, ne to dijete, nego moje dijete, tako da definitivno najveća sreća, definitivno nešto što te natjera da sazreš ako nisi htio, moraš jer više nisi sam, moraš se brinuti o svom djetetu koje je, naravno, prioritet - izjavio je tada Jerko za In magazin.

Foto: Instagram