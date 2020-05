Jerryju Stilleru humor je bio u genima, kao i njegovoj obitelji

Komičar i glumac Jerry Stiller preminuo je u ponedjeljak, 11. svibnja u 93. godini, potvrdio je to mnogobrojnim obožavateljima prvi na društvenim mrežama njegov sin, holivudska zvijezda Ben Stiller (54).

- Moram vam reći kako je moj otac Jerry preminuo prirodnom smrću. Bio je sjajan otac, djed i muž svojoj Anne pune 62 godine. Jako ćeš nam nedostajati. Volim te, tata - napisao je Ben.

