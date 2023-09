Jessica Alba odbijala uloge gdje se morala skinuti, a muž joj nije dao mira: 'Bio sam ljubomoran'

Američka glumica Jessica Alba (42) zadnja dva desetljeća nalazila se na popisu najseksepilnijih holivudskih zvijezda. Unatoč tome glumica nikad nije koristila svoju ljepotu za uspjeh u karijeri. Naprotiv, odbijala je uloge u kojima bi se trebala skinuti pred kamerama ili tražila da uklone iz scenarija kako bi mogla pristati na snimanje.

- Odrasla sam u vrlo konzervativnoj i tradicionalnoj obitelj u kojoj je vjera igrala veliku i važnu ulogu. To me u mnogome odredilo i oblikovalo moju osobnost, protiv toga ne želim i ne mogu - rekla je Alba u više prilika.

Predivna glumica udala se 2004. godine za producenta Cash Warren (44) kojeg upoznala na snimaju znanstveno-fantastičnog spektakla 'Fantastična četvorka'.

Vjenčali su se u svibnju 2008. na Beverly Hillsu, na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali samo kumovi.

Zajedno imaju troje djece, kćer Honor Marie (15) i Haven Garner (12), te sina Hayesa (6).

Iako izgledaju kao skladan par, njihov brak je pun izazova. Albu su mučili ljubomorni ispadi supruga koji nije mogao podnijeti činjenicu da ju ne može cijelo vrijeme kontrolirati i držati na oku.

Producent je to nedavno otkrio u razgovoru na podcastu 'Whine Down with Jana Kramer'.

- Živio sam u svijetu show biznisa, ali nikada nisam bio u vezi s takvom zvijezdom kakva je bila moja supruga. Gdje god se pojavila nastalo bi ludilo, ljudi su se okretali za njom, obraćali joj se, činilo se da svatko želi nešto od nje... U jednom trenutku to više nisam mogao podnijeti, bio sam zavidan i ljubomoran, postao sam osoba kakvu nisam mogao ni zamisliti, a na kraju smo se i privremeno rastali. - rekao je Cash.

Ipak, par se pomirio i sad im je odnos puno bolji nego što je bio.

- Shvatio sam da ne mogu bez nje, a Jessica me čekala na čemu sam joj bezgranično zahvalan. Uz stručnu pomoć pronašao sam način kako da se nosim sa svojim negativnim emocijama i danas sam suprugin najveći obožavatelj, a naš brak nikad nije bio čvršći - dodao je.

- Živimo, opraštamo, zaboravljamo - zaključio je Cash.