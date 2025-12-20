Lana Jurčević na spektakularan način otkrila čeka li sina ili kćer

Plavo srce ili rozo srce?, objavila je pjevačica Lana Jurčević u opisu videa na svojim društvenim mrežama u subotu. Ranije je već otkrila kako je ponovno trudna, a sada i pokazala kako su ona i partner Filip Kratofil otkrili najbližima spol prinove koju jedva čekaju.

I boja je sve otkrila - na snimci se vidi par kako stoji sa svojom kćeri, a zatim se iza njih stvori veličanstveni vatromet roze boje. U komentarima su joj svi poželjeli sve najbolje. 'Isto će biti djevojčica, baš lijepo', 'Mislila sam da će biti djevojčica i pogodila sam!', 'Baš sam mislila da će biti dječak, da imaš malo šmekera. Ali s druge strane, kad cure porastu to će biti neraskidivo prijateljstvo i povezanost', pisali su joj.

Nakon što gotovo godinu dana nije bila aktivna na društvenim mrežama, Jurčević je nedavno oduševila svoje obožavatelje objavivši novu pjesmu 'Dio mene', a u spotu se pojavljuje i njena kći Mayla Lily. Nakon toga otkrila je i kako očekuje još jedno dijete. Za 24sata je ispričala kako je bila već trudna kada su snimali spot, te da joj je trudnički trbuh 'izbrisan' uz pomoć specijalnih efekata.

Foto: promo

- Nećete vjerovati, ali mnogi su i dalje komentirali da se trbuh ‘nazirao’ i da su znali. Spot smo snimali puno ranije nego što sam smjela i željela objaviti da sam opet trudna. Da smo ga ostavili takvog kakav je bio, riskirala bih puno toga i mislim da ne bih bila spremna na to. Spot se zbog te postprodukcije i oduljio s izlaskom, pa se nekome možda čini da je kratak period između spota i moje objave za trudnoću, ali nije baš tako bilo. Sad mi je iz ove perspektive možda žao što uz svoju Maylu nemam i vidljiv trbuh, ali ja znam da je i druga beba bila u spotu te da i njoj mogu posvetiti ovu pjesmu jer je i ona ‘Dio mene’ - iskreno nam je rekla Lana prisjećajući se izazovne prve trudnoće koju je morala čuvati gotovo svakog dana.

Najveći oslonac u svemu, pa tako i u drugoj trudnoći je njezin dugogodišnji partner Filip, koji se u ulozi oca odlično snašao. Nije mu trebalo dugo da se navikne na presvlačenje pelena, bočice, uspavljivanje i sve što roditeljstvo nosi. Par je u vezi osam godina i iako su se u početku držali podalje od javnosti, danas povremeno dijele zajedničke fotografije iako i dalje pomno njeguju svoju privatnost.