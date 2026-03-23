PJEVAČ U PROBLEMU

Jessica Biel o snimci supruga Justina Timberlakea u pijanom stanju: 'Jako je razočarana...'

Piše Stela Kovačević,
Jessica Biel o snimci supruga Justina Timberlakea u pijanom stanju: 'Jako je razočarana...'
Objavljena policijska snimka ponovno je otvorila priču o pjevačevu uhićenju iz 2024., a glumica navodno nije sretna zbog nove medijske pažnje

Admiral

Glumica Jessica Biel (44) pruža podršku suprugu Justinu Timberlakeu (45) nakon što je u javnost dospjela policijska snimka njegova uhićenja iz lipnja 2024. godine. Ipak, prema izvorima bliskim paru, nije sretna zbog nove medijske pažnje koju je cijeli slučaj ponovno izazvao.

- Postoji razlog zbog kojeg su pokušali spriječiti objavu snimke. Nije sretna zbog ponovne pažnje koju je slučaj izazvao i radije bi krenula dalje - rekao je izvor blizak paru, piše PEOPLE.

Incident se dogodio 18. lipnja 2024. godine. Timberlake je odbio alkotest te je priveden pod sumnjom za vožnju u alkoholiziranom stanju (DWI). U rujnu iste godine postigao je nagodbu s tužiteljstvom te priznao krivnju za manji prometni prekršaj, vožnju sa smanjenim sposobnostima (DWAI), što se u New Yorku ne smatra kaznenim djelom. Osuđen je na novčanu kaznu od 500 američkih dolara i 25 sati dobrotvornog rada.

Objavljena šokantna snimka uhićenja Justina Timberlakea: 'Nervozan sam, srce mi lupa'

Snimke s policijskih kamera prikazuju trenutak kada policajac zaustavlja Timberlakeov sivi BMW nakon što je pjevač prošao kroz znak stop i vrludao cestom. U razgovoru s policajcem, Timberlake djeluje smireno, ali i pomalo zbunjeno. Kada ga policajac pita što radi u tom kraju, pjevač odgovara da je na turneji.

​- Na čemu? - upitao je policajac, ne razumjevši ga.

​- Na svjetskoj turneji. Teško je objasniti... ja sam Justin Timberlake - odgovorio je pjevač.

Nakon toga, policajci su ga zamolili da izađe iz vozila kako bi obavio terenske testove trijeznosti. Snimka ga prikazuje kako pokušava hodati po ravnoj crti i stajati na jednoj nozi, pri čemu se nekoliko puta zanjihao i izgubio ravnotežu. Tijekom testiranja, glazbenik je priznao da se ne osjeća ugodno.

​- Malo sam nervozan. Srce mi lupa - rekao je u jednom trenutku, dok mu je policajac svjetiljkom provjeravao oči.

Ubrzo nakon toga, vidno frustriran, komentirao je zahtjevnost zadataka.

​- Usput, ovo su stvarno, stvarno teški testovi - kazao je Timberlake.

Inače, pjevač je pokušao pravnim putem spriječiti objavu snimke jer je smatrao da bi ona mogla narušiti njegovu privatnost i profesionalni ugled. Unatoč svemu, izvori tvrde da Biel ostaje uz supruga, iako mu otvoreno daje do znanja da je razočarana.

Par je u braku od 2012. godine, a zajedno imaju dvoje djece - Silasa (9), i Phineasa (5). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 0
