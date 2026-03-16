Jessie Buckley ušla u povijest Oscara! Govor posvetila obitelji

Irkinja Jessie Buckley ušla je u povijest na 98. dodjeli nagrada Oscar, postavši prva glumica iz svoje zemlje koja je osvojila zlatni kipić za najbolju glavnu žensku ulogu. Prestižnu nagradu donijela joj je sirova i emotivna izvedba Agnes Shakespeare u filmu "Hamnet", adaptaciji hvaljenog romana Maggie O’Farrell u režiji Chloé Zhao. Njezina pobjeda bila je jedan od rijetkih unaprijed viđenih trenutaka u inače nepredvidivoj sezoni nagrada.

Jedina sigurna oklada večeri

Iako je konkurencija bila iznimno jaka, uključujući Rose Byrne ("If I Had Legs I’d Kick You"), Kate Hudson ("Song Sung Blue"), Renate Reinsve ("Sentimental Value") i Emmu Stone ("Bugonia"), pobjeda Jessie Buckley smatrala se gotovo sigurnom.

36-godišnja glumica dominirala je cijelom sezonom, osvojivši sve ključne preteče Oscara: Zlatni globus, nagradu BAFTA, Critics' Choice i nagradu Udruženja filmskih glumaca (SAG). Kad joj je ime pročitano u dvorani Dolby Theatre, Buckley je bila vidno dirnuta, prekrivši lice rukama dok je primala ovacije publike. Njezin trijumf potvrdio je status jedne od najcjenjenijih glumica svoje generacije.

Dirljiv govor posvećen obitelji i majčinstvu

U svom emotivnom govoru, Buckley se prvo zahvalila kolegicama nominiranima, poručivši kako želi raditi sa svakom od njih. Otkrila je i da se njezina cijela obitelj nalazi u publici jer im je "Irska kupila avionske karte", nakon čega se u suzama obratila suprugu Freddieju Sorensenu.

​- Volim te, čovječe. Ti si najnevjerojatniji tata, moj najbolji prijatelj i želim s tobom imati još 20 tisuća beba - rekla je Buckley, spomenuvši i njihovu osmomjesečnu kćer Islu, koja kod kuće "vjerojatno sanja o mlijeku".

Kako se dodjela poklopila s Majčinim danom u Ujedinjenom Kraljevstvu, svoj je govor zaključila dirljivom posvetom.

​- Željela bih ovo posvetiti prekrasnom kaosu majčina srca. Sve potječemo iz loze žena koje su nastavile stvarati usprkos svemu. Hvala vam što ste me prepoznali u ovoj ulozi. Ovo je najveća čast.

Put od reality showa do vrha Hollywooda

Put Jessie Buckley do Oscara bio je dug i svestran. Pažnju javnosti prvi put je privukla kao osamnaestogodišnjakinja u BBC-jevom talent showu "I'd Do Anything" 2008. godine, gdje je tražena glavna glumica za mjuzikl "Oliver!". Iako je završila na drugom mjestu, to joj je otvorilo vrata kazališne karijere u Londonu, koja je kulminirala nagradom Olivier za ulogu Sally Bowles u "Cabaretu". Filmski proboj ostvarila je ulogama u filmovima "Zvijer" i "Divlja ruža", gdje je pokazala i svoj izniman pjevački talent.

Svjetsku slavu donijele su joj uloge u serijama "Černobil" i "Fargo", dok joj je film "The Lost Daughter" donio prvu nominaciju za Oscara 2022. godine, tada u kategoriji najbolje sporedne glumice.

