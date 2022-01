Pjevačica Jessie J (33) na svome je Instagram profilu otkrila da se zarazila virusom dok je pjevala u Los Angelesu 14. prosinca. Vijest je sa svojim obožavateljima podijelila uz niz fotografija s istog koncerta.

- Dobila sam Covid na ovome nastupu, ali publika je bila sjajna - napisala je u opisu fotografija.

Crno-bijele fotografije intimnog nastupa su fotografirane u The Hotel Cafe, piše Page Six.

- Molit ću se da brzo ozdraviš! Volim te - napisala joj je kolegica u komentaru.

- Neki bi rekli da pronađeš pozitivu u svemu - dodala je šaljivo druga.

- Ajme! Nadam se da si sada dobro! - javili su se i zabrinuti obožavatelji.

Naime, prije manje od dva mjeseca pjevačica je u emotivnoj objavi na Instagramu s obožavateljima podijelila da je izgubila bebu. Iako nije otkrila koliko je bila trudna, rekla je da je na trećem ultrazvuku saznala da bebino srce više ne kuca.

- Jučer ujutro sam se smijala s prijateljem govoreći: 'Ozbiljno, kako ću sutra navečer izdržati svoju svirku u LA-u, a da cijeloj publici ne kažem da sam trudna?' - započela je tada emotivnu objavu Jessie.

- Ono što znam da želim je pjevati večeras. Ne zato što izbjegavam tugu ili proces, već zato što znam da će mi večerašnje pjevanje pomoći. Odradila sam dva nastupa u dvije godine i moja duša to treba. Danas još više. Znam da će neki ljudi misliti da bih trebala otkazati nastup, ali u ovom trenutku jasno znam jednu stvar. Počela sam pjevati kao mlada od radosti, da bih ispunila svoju dušu i terapiju ljubavi prema sebi, to se nikada nije promijenilo i moram to obraditi na svoj način - objasnila je.

Samo nekoliko sati kasnije, pjevačica je nastupila na koncertu u Los Angelesu gdje se 'slomila' dok je govorila o svome teškom iskustvu.

- Davno su mi rekli da neću moći imati djecu i nikada im nisam vjerovala. Ne vjerujem u laži. Odlučila sam sama imati bebu i čudesno je uspjelo, barem na kratko. Jučer je bio užas - rekla je kroz suze tada.