Pjevačica Jessie J (33) podijelila je sa svojih 10.4 milijuna pratitelja na Instagramu vijest koja joj je slomila srce, da je izgubila bebu. Iako nije otkrila koliko je bila trudna, rekla je da je na trećem ultrazvuku saznala da bebino srce više ne kuca.

- Jučer ujutro sam se smijala s prijateljem govoreći: 'Ozbiljno, kako ću sutra navečer izdržati svoju svirku u LA-u, a da cijeloj publici ne kažem da sam trudna?' - započela je emotivnu objavu Jessie.

- Nakon trećeg ultrazvuka rekli su mi da više nema otkucaja srca. Ovo jutro osjećala sam se kao da nemam kontrolu nad svojim emocijama. Možda ću požaliti što sam ovo objavila. Možda neću. Zapravo ne znam - rekla je Jessie i dodala da je nakon sretnog jutra razmišljala o tome kako će preživjeti gažu bez da se slomi.

- Ono što znam da želim je pjevati večeras. Ne zato što izbjegavam tugu ili proces, već zato što znam da će mi večerašnje pjevanje pomoći. Odradila sam dva nastupa u dvije godine i moja duša to treba. Danas još više. Znam da će neki ljudi misliti da bih trebala otkazati nastup, ali u ovom trenutku jasno znam jednu stvar. Počela sam pjevati kao mlada od radosti, da bih ispunila svoju dušu i terapiju ljubavi prema sebi, to se nikada nije promijenilo i moram to obraditi na svoj način - objasnila je.

Kako kaže, želi biti iskrena na svojom publikom i zna da to zaslužuje.

- Želim biti ono što jesam u ovom trenutku. Ne samo za publiku već i za sebe i moju malu bebu koja je koja je bila najbolja moguća. Odlučila sam sama roditi dijete. Jer to je sve što sam ikada željela i život je kratak. Zatrudnjeti je samo po sebi bilo čudo i iskustvo koje nikada neću zaboraviti i znam da ću ga ponovno doživjeti - napisala je pa dodala:

Još uvijek sam u šoku, tuga je pregolema, ali znam da sam jaka i znam da ću biti ok. Također znam da su milijuni žena diljem svijeta osjetile ovu bol i još goru. Osjećam se povezano s onima koje poznajem i onima koje ne poznajem. Ovo je najusamljeniji osjećaj na svijetu.

Na kraju je obožavateljima poručila da se vide na koncertu i da će unatoč svemu nastupiti za njih.