Jessie J o borbi s rakom dojke: 'Cijeli svijet mi se promijenio...'

Popularna pjevačica Jessie J u ponedjeljak je na dodijeli 'Music Industry Trust Awards' održala emotivan govor u vezi svoje borbe s rakom dojke. Izjavila je kako joj se, zbog teške dijagnoze, 'promijenio cijeli svijet', prenosi Daily Mail. Na sreću, rak joj je otkriven dovoljno rano.

'Znam da se mnogo šalim, ja se volim smijati, ali krajnje ozbiljno, koliko je prekrasno to što možemo raditi glazbu?', rekla je Jessie J nastavivši: 'I dijelimo je sa svijetom i svaki od nas igra ulogu da se ovaj kotač nastavlja okretati u svijetu koji se neprestano mijenja'. Napomenula je i kako se svatko suočava s problemima te ih mora 'ostaviti' doma ili 'nositi' sa sobom na posao.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Pjevačica, koja se u lipnju ove godine podvrgla mastektomiji, priznala je: 'Ova je godina promijenila cijeli moj svijet. Moju perspektivu, koje bitke izabrati, kada ti smrt pokuca na vrata, i ti ih moraš otvoriti i šutnuti je, to jednostavno promijeni sve'.

Unatoč tome što je već prošla jednu operaciju, liječnici u Jessie J rekli kako će se morati podvrgnuti još jednoj. Prošlog tjedna s pratiteljima na svom Instagram profilu podijelila je kako je frustrirana jer je zahvat, zbog kojeg je morala otkazati turneju, odgođen. Ispričala se obožavateljima što je nepotrebno otkazala koncerte.

Foto: Instagram

'Dakle, tjedan dana prije moje operacije sa svojim kirurgom sam raspravljala o njoj i ispalo je da je više kompleksna nego je on to predviđao i preporučio me drugom liječniku s kojim sam onda imala i sastanak i koji mi je rekao: 'Mislim da ovo može čekati malo'.', ispričala je pjevačica dodavši: 'Očito, već sam otkazala svoju turneju pa sam bila frustrirana, no opet, to je van moje kontrole i dva različita kirurga s dva različita mišljenja'.

Zbog ove neprilike, Jessie J rekla je kako odmah počinje planirati nove koncerte za svoju američku turneju. Pjevačica se na pozornicu, nakon vijesti o svojoj bolesti, vratila prošlog mjeseca u Essexu. Tom je prilikom pred publikom izjavila kako je još u procesu oporavka, no vrlo je zahvalna što je ovdje i što svi oni pjevaju s njom nakon mnogih godina.

Foto: (c)CAN NGUYEN 2025

Osvrnula se i na to što za nju znači njena pjesma 'Living My Best Life' : 'Neki od vas to znaju, neki ne znaju, o čemu je ova pjesma, rak dojke dijagnosticiran mi je doslovno dva tjedna prije nego je ova pjesma objavljena, i svi su rekli 'stanimo, stavimo sve na čekanje', a ja sam rekla 'život nije o tome''. Poručila je i kako se kroz život treba suočiti s mnogim teškim stvarima te proći kroz njih.

Također, navela je kako je glazba za nju lijek te da je sretna što svojim pjesmama može ljudima dati ono što trebaju u teškim danima. 'Jer nikad ne znamo kada će nam biti zadnji dan, pa upijte ovo, jako zagrlite ljude koje volite', zaključila je pjevačica.