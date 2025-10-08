Jeste li je već poslušali? Marko Škugor ima novu pjesmu...

Marko Škugor, jedan od najljepših hrvatskih glasova ima novi singl. "Vira i Nevira" naziv je nove pjesme moćnog tenora. Neočekivana suradnja rodila se na ovogodišnjoj Dori, u neformalnom druženju s priznatom autoricom Marijom Mirković, bivšom članicom Frajli.

Naime, Marija je Markovom timu svoju pjesmu odsvirala i otpjevala u Opatiji, a oni su već imali plan kako će upravo Marko udahnuti život ovoj prekrasnoj pjesmi. Za spot snimljen u Ljubljani zaslužna je provjerena ekipa iz NeoVisuals tima.

Spoj prepoznatljivog pera Marije Mirković i vrhunske emocije Marka Škugora poslušajte u nastavku:

OGLAS

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+ OGLAS