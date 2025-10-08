Obavijesti

Show

Komentari 0
"VIRA I NEVIRA"

Jeste li je već poslušali? Marko Škugor ima novu pjesmu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Jeste li je već poslušali? Marko Škugor ima novu pjesmu...
Šibenik: Marko Škugor snimio novi spot u kojem je i glumica Mirna Mihelčić | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija

"Vira i Nevira" naziv je nove pjesme moćnog tenora Marka Škugora, a na pjesmi je radio s Marijom Mirković.

OGLAS
OGLAS

Marko Škugor, jedan od najljepših hrvatskih glasova ima novi singl. "Vira i Nevira" naziv je nove pjesme moćnog tenora. Neočekivana suradnja rodila se na ovogodišnjoj Dori, u neformalnom druženju s priznatom autoricom Marijom Mirković, bivšom članicom Frajli.

Naime, Marija je Markovom timu svoju pjesmu odsvirala i otpjevala u Opatiji, a oni su već imali plan kako će upravo Marko udahnuti život ovoj prekrasnoj pjesmi. Za spot snimljen u Ljubljani zaslužna je provjerena ekipa iz NeoVisuals tima.

Spoj prepoznatljivog pera Marije Mirković i vrhunske emocije Marka Škugora poslušajte u nastavku: 

OGLAS

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OGLAS
OGLAS
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OGLAS
Komentari 0
OGLAS
FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera
NE SRAME SE

FOTO Kad nestane glamur! Evo kako izgledaju slavne dame bez trunke šminke i raznih filtera

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No i one ponekad vole podijeliti na društvenim mrežama kako izgledaju bez šminke i filtera. I toga se ne srame
Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj
PREMINUO U 72. GODINI

Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj

Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom, ispričao je pjevač jednom prilikom...
OGLAS
OGLAS
Evo što nam je Halid govorio o kući na Pelješcu u kojoj se nažalost nije stigao odmarati
BILA JE NJEGOVA OAZA MIRA

Evo što nam je Halid govorio o kući na Pelješcu u kojoj se nažalost nije stigao odmarati

U srpnju ove godine razgovarali smo s Halidom Bešlićem o njegovoj novoizgrađenoj vili na Pelješcu, za koju je zemljište kupio 2022. godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025