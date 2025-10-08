"Vira i Nevira" naziv je nove pjesme moćnog tenora Marka Škugora, a na pjesmi je radio s Marijom Mirković.
"VIRA I NEVIRA"
Jeste li je već poslušali? Marko Škugor ima novu pjesmu...
Marko Škugor, jedan od najljepših hrvatskih glasova ima novi singl. "Vira i Nevira" naziv je nove pjesme moćnog tenora. Neočekivana suradnja rodila se na ovogodišnjoj Dori, u neformalnom druženju s priznatom autoricom Marijom Mirković, bivšom članicom Frajli.
Naime, Marija je Markovom timu svoju pjesmu odsvirala i otpjevala u Opatiji, a oni su već imali plan kako će upravo Marko udahnuti život ovoj prekrasnoj pjesmi. Za spot snimljen u Ljubljani zaslužna je provjerena ekipa iz NeoVisuals tima.
Spoj prepoznatljivog pera Marije Mirković i vrhunske emocije Marka Škugora poslušajte u nastavku:
