Oktobeer Fest zasigurno je najbolja zabava koja se trenutno nudi u Zagrebu, a početak tjedna obilježit će Family Days koji svima nudi čak tri dana besplatnog ulaza
Jeste li spremni? Family Days na Oktobeer Festu nudi tri dana besplatnog ulaza!
Naime, od ponedjeljka 13. do srijede 15. listopada ulaz na festival se neće naplaćivati, dok se sve druge dane naplaćuje tek iza 18 sati.
Ovo je prilika da na Oktobeer Fest povedete klince, mamu, tatu, sestru, susjedu, prijatelje, kolege...
Carlsberg Croatia i pivo Pan službeni su pokrovitelji festivala, a zaslužni su i za dobru ponudu piva u Hrvatskom, ali i Češkom šatoru gdje vas, uz ostale šatore, svakodnevno čeka najbolja zabava.
Arctic, tvrtka iz Rijeke, je na Oktobeer Festu u Zagrebu predstavila prvu svjetleću LED RGB digitalnu fasadu u Hrvatskoj, spektakularnu instalaciju koja podiže razinu vizualnog doživljaja festivala. Dodatno su obogatili program postavljanjem najvećeg Rolly parka u regiji, rolališta na više od 500 kvadrata idealnog za zabavu i druženje svih generacija.
To naravno nije sve jer čeka vas i veliki LEGO šator – mjesto gdje zabava i znanje idu pod ruku. U velikom Bricktoberfest šatoru očekuje vas prava kockasta avantura koja će biti pravi raj za najmlađe ali i njihovu stariju pratnju koja će svoje najmlađe zasigurno odvesti i u najveći i najzabavniji lunapark ikada viđen na ovim prostorima.
I još nešto! BiH DOLAZI NA OKTOBEEER FEST! Pod pokroviteljstvom TZ Kantona Sarajevo, u srijedu 15.10. od 18:00h u Češkom šatoru očekuje vas prava bosanska gastro i glazbena čarolija! Uživajte u autohtonim jelima i slasticama Bosne i Hercegovine, a od večernjih sati – veliki koncert Zisko Folk Fingers!
Rezervirajte datum i doživite jedinstvenu atmosferu spoja tradicije, okusa i dobre muzike!
Niže vam donosimo detaljan raspored svih koncerata i party-ja koji vas čekaju krajem tjedna na Oktobeer Festu na Zagrebačkom Velesajmu.
HRVATSKI ŠATOR:
16.10.2025. LIDIJA BAČIĆ & GRUPA VIGOR
17.10.2025. BOSUTSKI BEĆARI
18.10.2025. MAJA ŠUPUT & LJUBAVNICI
19.10.2025. MLADEN GRDOVIĆ
PARTY ŠATOR
15.10. LIVIN’ LA VIDA LOCA / DJ MARIO G
16.10. YOU CAN FIND ME IN DA CLUB / DJ EMBEE
17.10. WAKE ME UP BEFORE YOU GO-GO / DJ JUKY
18.10. MANGIARE LA PASTA / DJ GOODIE
19.10. DON’T STOP THE PARTY / DJ JACK
ČEŠKI ŠATOR:
16.10. NIGHT EXPRESS BAND
17.10 GUSTAFI
18.10. VATROGASCI
19.10. ONE DREAD
VINSKI ŠATOR:
15.10. TS ĐERAM
16.10. TS ĐERAM
17.10. NENAD KUMRIĆ CHARLIE&TEQUILA BAND
18.10. TS ŽETEOCI
19.10. TS ŽETEOCI
NJEMAČKI ŠATOR:
15.10. BILLY IDOL TRIBUTE
16.10. QUEEN SENSATION
17.10. HELP! – THE BEATLES TRIBUTE
18.10. THE KRISTINA’S SHOW – TINA TURNER TRIBUTE
19.10. GIFT – DAVID BOWIE TRIBUTE
Bivša Igora Kojića nastupila u Zvezdama Granda, pomiješali je sa Severinom: 'Ne, to sam ja'
FOTO Zagreb plače za Halidom
VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše