Jeste li spremni? Family Days na Oktobeer Festu nudi tri dana besplatnog ulaza!

Naime, od ponedjeljka 13. do srijede 15. listopada ulaz na festival se neće naplaćivati, dok se sve druge dane naplaćuje tek iza 18 sati.

Ovo je prilika da na Oktobeer Fest povedete klince, mamu, tatu, sestru, susjedu, prijatelje, kolege...

Carlsberg Croatia i pivo Pan službeni su pokrovitelji festivala, a zaslužni su i za dobru ponudu piva u Hrvatskom, ali i Češkom šatoru gdje vas, uz ostale šatore, svakodnevno čeka najbolja zabava.

Foto: Dino Ninkovic

Arctic, tvrtka iz Rijeke, je na Oktobeer Festu u Zagrebu predstavila prvu svjetleću LED RGB digitalnu fasadu u Hrvatskoj, spektakularnu instalaciju koja podiže razinu vizualnog doživljaja festivala. Dodatno su obogatili program postavljanjem najvećeg Rolly parka u regiji, rolališta na više od 500 kvadrata idealnog za zabavu i druženje svih generacija.

To naravno nije sve jer čeka vas i veliki LEGO šator – mjesto gdje zabava i znanje idu pod ruku. U velikom Bricktoberfest šatoru očekuje vas prava kockasta avantura koja će biti pravi raj za najmlađe ali i njihovu stariju pratnju koja će svoje najmlađe zasigurno odvesti i u najveći i najzabavniji lunapark ikada viđen na ovim prostorima.

Foto: Dino Ninkovic

I još nešto! BiH DOLAZI NA OKTOBEEER FEST! Pod pokroviteljstvom TZ Kantona Sarajevo, u srijedu 15.10. od 18:00h u Češkom šatoru očekuje vas prava bosanska gastro i glazbena čarolija! Uživajte u autohtonim jelima i slasticama Bosne i Hercegovine, a od večernjih sati – veliki koncert Zisko Folk Fingers!

Rezervirajte datum i doživite jedinstvenu atmosferu spoja tradicije, okusa i dobre muzike!

Foto: Dino Ninkovic

Niže vam donosimo detaljan raspored svih koncerata i party-ja koji vas čekaju krajem tjedna na Oktobeer Festu na Zagrebačkom Velesajmu.

HRVATSKI ŠATOR:

16.10.2025. LIDIJA BAČIĆ & GRUPA VIGOR

17.10.2025. BOSUTSKI BEĆARI

18.10.2025. MAJA ŠUPUT & LJUBAVNICI

19.10.2025. MLADEN GRDOVIĆ

PARTY ŠATOR

15.10. LIVIN’ LA VIDA LOCA / DJ MARIO G

16.10. YOU CAN FIND ME IN DA CLUB / DJ EMBEE

17.10. WAKE ME UP BEFORE YOU GO-GO / DJ JUKY

18.10. MANGIARE LA PASTA / DJ GOODIE

19.10. DON’T STOP THE PARTY / DJ JACK

ČEŠKI ŠATOR:

16.10. NIGHT EXPRESS BAND

17.10 GUSTAFI

18.10. VATROGASCI

19.10. ONE DREAD

VINSKI ŠATOR:

15.10. TS ĐERAM

16.10. TS ĐERAM

17.10. NENAD KUMRIĆ CHARLIE&TEQUILA BAND

18.10. TS ŽETEOCI

19.10. TS ŽETEOCI

NJEMAČKI ŠATOR:

15.10. BILLY IDOL TRIBUTE

16.10. QUEEN SENSATION

17.10. HELP! – THE BEATLES TRIBUTE

18.10. THE KRISTINA’S SHOW – TINA TURNER TRIBUTE

19.10. GIFT – DAVID BOWIE TRIBUTE