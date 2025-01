Jeste li znali kojoj je glumici uloga Carrie Bradshaw iz serije 'Seks i grad' umalo pripala?

I nakon 27 godina lik Carrie Bradshaw slovi kao jedan od najbitnijih ženskih likova pop kulture 90-ih. Utjelovila ju je Sarah Jessica Parker (59), a danas je teško zamisliti bilo koga drugog u toj ulozi. No u podcastu 'Are You a Charlotte', jedna od glavnih glumica iz 'Seks i grad' otkrila je kako je postava serije trebala izgledati nešto drugačije.

Kristin Davis (59), koja je utjelovila Charlotte York, ispričala je u vlastitom podcastu kako je upravo ona trebala biti Carrie!

- Kristin, stvarno želim da ovo pročitaš za ulogu Carrie - priznala je glumica kako je to stajalo na rukom ispisanoj poruci koju je dobila uz scenarij koji joj je poslao Darren Star, tvorac kultne serije.

Foto: Suzan/PRESS ASSOCIATION

Inače, glumica planira u svom podcastu otkrivati pikanterije kultne serije koja je još 90-ih razbijala predrasude i iznosila tabu teme, ali i prave ljubavne probleme s kojima su se brojni gledatelji mogli poistovjetiti.

No glumici se svidio lik Charlotte, djevojke koja je svijet, ali i ljubav idealizirala, koja od svojih standarda je teško odstupala. Lik Carrie zamišljena je kao vrlo vitka, a glumica je u tome vidjela problem.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

- Sviđala mi se ta druga djevojka, Charlotte... Bilo je vrlo jasno da je imala drugačije stajalište od ostalih djevojaka, da je više usredotočena na odnose i ljubav, s čime sam se nekako povezala... Samo sam osjećala da se više nada... Činila se mlađom u svom gledištu i otvorenijom od ostalih likova s kojima sam se u to vrijeme puno povezivala - komentirala je glumica.

Uloga Charlotte obilježila je njezinu čitavu karijeru, a za nju je dobila i nekoliko nagrada i priznanja. Dobila je Nagradu za najboljeg sporednog izvođača od strane Critics' Choice Television Awards i Satellite Awards. Bila je nominirana u kategoriji 'Izvanredna sporedna glumica u televizijskoj seriji'.

Foto: O'Connor/AFF-USA.com